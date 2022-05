Fyret præsident: - Liverpool er en lorteby

Den spanske fodboldklub Valencia CF skal finde en ny præsident, efter lækkede lydfiler afslører Anil Murthy i at have svinet ejere, spillere og klubber til

'Liverpool og Newcastle er lortebyer!'

Anil Murthy er fortid som præsident for den spanske fodboldklub Valencia CF, efter lydfiler har afsløret den nu tidligere præsident i at svine flere spillere, klubber, ejere og andre byer til.

Det bekræfter klubben selv i en pressemeddelelse.

'Bestyrelsen er af den opfattelse, at et lederskifte er påkrævet for at genvinde tilliden fra fansene og samfundet, og sætte Valencia CF i en position til succes. Med øjeblikkelig virkning vil Anil Murthy ophøre med at være både præsident og ansat i Valencia CF,' skriver Valencia i pressemeddelelsen.

Samtidigt understreger klubben, at udtalelserne fra deres nu forhenværende præsident ikke er i overensstemmelse med Valencias værdier.

Det er det spanske medie Superdeporte, som har afsløret lydfilerne, hvori Anil Murthy sender en sviner til stort set alt, han kan komme i nærheden af.

Ud over at klubbens kontroversielle ejer, Peter Lim, bliver kaldt senil, får de to klubikoner Carlos Soler og José Gaya også hårde ord med på vejen af den nu forhenværende præsident.

Murthy truer blandt andet med at 'dræbe' spillerne, hvis de forlader klubben gratis.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Carlos Soler i hvidt i kamp mod Real Madrids Casemiro. Foto: PABLO MORANO / Reuters / Ritzau Scanpix

Liverpool og Newcastle bliver i lydfilerne kaldt for 'lortebyer' for at understrege at Valencia burde være vokset i samme fart som de to klubber.

Udtalelserne har skabt røre i Valencia, og klubben har nu taget konsekvensen og fyret Anil Murthy med øjeblikkelig virkning.

Valencia meddeler, at Sean Bai vil overtage tøjlerne, indtil en ny præsident er fundet.