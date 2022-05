Fyret: Varsler retsligt efterspil i FC Helsingør

FC Helsingør kan se frem til et retligt efterspil ovenpå fyringen af den mangeårige sportschef Brian Gellert.

Det oplyser Gellerts advokat, Dorthe Westerdahl, torsdag til Helsingør Dagblad.

1. divisionsklubben begrundede tirsdagens fyring med, at der havde været flere tilfælde af upassende og uprofessionel adfærd. Senere har Helsingør dog fjernet ordet 'upassende' fra sin hjemmeside.

Ifølge Gellerts advokat er der tale om udokumenterede beskyldninger mod den nu tidligere sportschef.

- Fodboldklubben FC Helsingør har uberettiget og uden forudgående varsel tirsdag den 24. maj ensidigt bragt samarbejdet med klubbens sportschef Brian Gellert til ophør.

- Ledelsen i FC Helsingør har valgt at gå i pressen med udokumenterede beskyldninger mod Brian Gellert, hvilket både er amatøragtigt og i strid med persondatareglerne... Der vil komme et retligt efterspil, skriver Dorthe Westerdahl til Helsingør Dagblad.

Advokaten forklarer samtidig, at sportschefen gennem ti år har været sygemeldt med stress siden slutningen af april.

Senere på tirsdagen valgte FC Helsingør at fjerne ordet 'upassende' fra klubbens hjemmeside i erkendelse af, at man havde brugt et forkert udtryk.

Helsingør-direktør Kim Kirks fortalte i den forbindelse til Helsingør Dagblad, at der ikke var tale om krænkende adfærd. Torsdag morgen fortæller direktøren dog, at ledelsen står ved sin beslutning.

- Det er ikke en beslutning, som vi har taget ud af det blå. Der har været adskillige hændelser gennem det seneste år, som vi ikke vil acceptere, og de ligger til grund for vores beslutning, siger han til Helsingør Dagblad.

FC Helsingør kæmpede længe med om oprykning til Superligaen, men med en enkelt spillerunde tilbage, ligger det fast, at de to oprykningspladser går til AC Horsens og Lyngby.