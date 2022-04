Generobrer førstepladsen med storsejr

Der var ingen slinger i valsen, da Manchester City lørdag aften bankede Leeds med 4-0 på udebane.

Klubben var ellers en smule under pres, efter at Liverpool tidligere lørdag slog Newcastle og overtog føringen i Premier League.

Det var dog meget tydeligt, at det langtfra tyngede Pep Guardiolas tropper, som kampen igennem var i fuld kontrol.

Med sejren har Manchester City et point ned til Liverpool i topstriden, hvor de to mandskaber har lagt afstand til resten af topholdene.

Pep Guardiola havde besluttet at spare Kevin De Bruyne, så den meget stærke belgier står knivskarpt til den kommende uges Champions League-semifinale mod Real Madrid.

Manchester City spiller som regel bedst, når Kevin De Bruyne er med, men holdkammeraterne satte sig trods belgierens fravær tungt på opgøret mod Leeds.

Det bar frugt efter 13 minutter. Phil Foden smækkede et frispark i feltet, hvor Rodri steg op og headede den i nettet i modsatte side af målet.

Første halvleg fik en grim udgang, da Leeds' Stuart Dallas kom slemt til skade.

Han gik selv ind i en hård tackling på Jack Grealish, men det var altså ham selv, blev hårdest ramt. Han vinkede febrilsk for at signalere, at det stod slemt til, og han måtte bæres fra banen på en båre.

Manchester City skruede endnu mere op for tempoet efter pausen, og Leeds kæmpede gevaldigt for at dæmme op for gæsterne. Men det lykkedes ikke.

Efter 54 minutter var Nathan Aké på pletten efter et hjørnespark. Ruben Diaz headede den ned for fødderne af hollænderen, som sparkede den over stregen.

Kampen blev lukket og slukket, da Phil Foden sendte en sylespids stikning frem til Gabriel Jesus, der havde placeret sig midt mellem Leeds' to midtstoppere.

Brasilianeren tog kuglen til sig og sparkede den sikkert i netmaskerne.

I opgørets overtid var en anden brasilianer på pletten. Med et brag af et spark scorede Fernandinho til 4-0.

