Genstart af 1. division bliver en udfordring

Når den næstbedste række i dansk fodbold genoptager sæsonen efter mere end to måneders pause på grund af coronapandemien, bliver det ikke helt uden udfordringer.

Blandt andet har det været et mærkbart økonomisk indgreb for Vendsyssel FF, da klubben skulle betale i omegnen af 250.000 kroner for at være med i den testordning, der skal sikre at spillerne kan gå på banen uden frygt for at blive smittet med coronavirus.

Sportsdirektør i Vendsyssel FF Ole Nielsen siger, at klubben på visse punkter også må være mere agtpågivende.

- Hver morgen skal spillere tage deres egen temperatur, udfylde et skema og sende til os i klubben, så vi ved, at de ikke har symptomer eller høj temperatur, siger han.

Og selv om det kan være svært, er Ole Nielsen indstillet på, at klubben skal overholde reglerne fra Divisionsforeningen, omend det kræver kreative løsninger, når man for eksempel ikke må tage indendørsfaciliteter i brug.

- Der kan holdene måske sidde på hver sin tribune og holde taktiske oplæg og pause, siger Ole Nielsen.

I FC Fredericia glæder man sig til at komme i gang med at spille fodbold - også selv om det bliver på en anden måde, end direktør Stig Pedersen er vant til.

- Vi er glade for at spille igen, men det er klart, at der er nogle udfordringer i forbindelse med det, siger han.

Blandt andet reglen med at spillere skal ankomme til kampen omklædt og helst skal køre alene i stedet for i bus, som ellers er normalt.

- Så skal spillerne køre flere timer, hvor de er omklædt, så de kan gå direkte i kamp, når de kommer til stadion, siger Stig Pedersen.

Men reglen om brug af indendørsfaciliteter bringer også andre udfordringer med sig.

- Hvad hvis det øser ned og en spiller skal udskiftes tidligt i kampen? Han er plaskvåd, og så må han ikke gå indenfor? spørger Stig Pedersen.

1. division starter igen den 30. maj.