Gianluigi Buffon sætter rekord for flest Serie A-kampe

Veteranmålmanden Gianluigi Buffon kan nu kalde sig manden med flest kampe i den bedste italienske fodboldrække.

Juventus-målmanden fik i lørdagens lokalopgør mod Torino sin 648. kamp i Serie A. Det har ingen andre spillere præsteret.

168 og 480 kampe for henholdsvis Parma og Juventus er det blevet til for 'Gigi' Buffon.

Den legendariske målmand havde et kort ophold i Frankrig, hvor han spillede for Paris Saint-Germain i 2018/19-sæsonen.

Men efter at italieneren er hjemvendt til det norditalienske, har han udbygget sin flotte statistik.

Det er sket på trods af, at han for det meste sidder på bænken, efter at polske Wojciech Szczesny har overtaget tjansen som førstevalg mellem stængerne fra det italienske førerhold.

Buffon vogtede ellers målet igennem ni Scudetti-succeser, og med fire point ned til Lazio på andenpladsen ligner det et tiende mesterskab til veteranen Buffon.

Den nu 42-årige målmand var sågar med til at vinde Italiens næstbedste række, da Juventus blev tvunget til at rykke ned efter en matchfixing sag, hvor også AC Milan, Fiorentina og Lazio var involveret.

Buffon er ikke klar til at vinke farvel til livet som professionel fodboldspiller endnu.

I mandags meddelte Juventus, at Buffon har forlænget sin aftale med endnu et år. Holdkammeraten Giorgio Chiellini, der ligesom Buffon er et klubikon i Juventus, har også sagt ja tak til at blive et år mere i klubben.

Rekorden for flest kampe i Serie A tager han fra landsmanden Paolo Maldini, der spillede 647 kampe for AC Milan.

På tredjepladsen findes endnu en italiener, Francesco Totti, der nyder legendestatus i Roma, hvor han tørnede ud i 619 Serie A-kampe.