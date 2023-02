Gigantisk drama: FCN fejler mod bundholdet

Det var top mod bund, da FC Nordsjælland søndag var på besøg hos Lyngby i begge holds første kamp i Superligaen i foråret.

Men det var ikke til at se. Hverken i spillet på banen eller slutresultatet.

Kampen endte 1-1. FC Nordsjælland var ellers på vej mod sejr, men topholdet nedsmeltede til sidst.

Kampen startede livligt med muligheder i begge ender, men som det skred frem, fik FCN, der for første gang var under den nye cheftræner Johannes Hoff Thorups ledelse, bedst styr på spillet.

Gæsterne blev dog aldrig for alvor dominerende, selvom angriberen Wahid Faghir var tæt på at score på en afslutning, der blev reddet i Lyngby-målet af Mads Kikkenborg.

Efter knap en time fik Faghir dog hul på bylden for FCN, da den unge angriber stod det rigtige sted efter et forkølet skud fra offensivspilleren Emiliano Marcondes, der spillede sin første kamp for FC Nordsjælland i over fem år.

Marcondes, der var ejet af FCN fra ungdomsårene og frem til 2018, blev i januar hentet tilbage til Farum fra engelske Bournemouth på en lejeaftale.

Mod slutningen af kampen jagtede Lyngby en udligning, og det var debutanten Parfait Bizoza enormt tæt på at sikre med et langskud, der ramte træværket.

Til sidst lykkedes det så med hjælp fra gæsterne, der blev reduceret til ti mand. Adamo Nagalo lavede først en hård tackling og endte så i karambolage med Lyngbys assistenttræner Mikkel Beckmann. Det udløste altså to gule kort.

Alfred Finnbogason var vaks og sparkede returbolden i mål, efter at endnu en afslutning havde ramt stolpen.