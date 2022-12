Gigantisk fiasko: Belgien UDE af VM

Belgien var af mange udpeget som en af de mest slagkraftige udfordrere til at vinde verdensmesterskabet i fodbold. Men allerede efter det indledende gruppespil må stjerner som Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois og Romelu Lukaku rejse hjem.

I den sidste gruppekamp mod Kroatien lykkedes det ikke belgierne at hjemføre de tre point trods et massivt pres mod slutningen, hvor især Romelu Lukaku havde flere store målchancer.

Kroatiens viceverdensmestre fik derfor 0-0 mod Belgien, som skulle have brugt en sejr for at gå videre.

Samtidig satte Marokko nemlig punktum for sit imponerende gruppespil ved at vinde 2-1 over Canada, som tager hjem uden point.

Marokko vandt dermed gruppen med syv point og avancerer til turneringens næste fase med Kroatien på andenpladsen.

Det er første gang siden 1986, at Marokko er blandt slutrundens sidste 16 hold.

Belgiske Kevin De Bruyne tiltrak sig tidligere i slutrunden opmærksomhed med sin kommentar om, at belgierne var 'for gamle' til at vinde VM.

Og måske var der noget om snakken. I hvert fald fik belgierne det aldrig til at fungere lige så godt, som da holdet for fire år siden tog hjem fra Rusland med VM-bronze.

Det overraskede det meste af fodboldverdenen, da Marokko i sidste uge nedlagde Belgien. Nederlaget satte Belgien under hårdt pres før mødet med Kroatien, men det var ikke et belgisk mandskab, der satte alt på ét bræt fra start.

Et par gange var der optræk til chancer, men holdene vadede ikke ligefrem i store muligheder i en tæt første halvleg.

Mest opmærksomhed fik en situation, hvor Kroatien fik tilkendt et straffespark, som efterfølgende blev annulleret af dommer Anthony Taylor efter videogennemsyn.

I den anden gruppekamp var der anderledes åbne sluser, og Marokko forbedrede omgående sin i forvejen gode position i gruppen.

En fejlaflevering fra Canada-målmand Milan Borjans højre fod blev efter fire minutter opsnappet af Chelsea-spilleren Hakim Ziyech, der takkede for gaven ved at lægge bolden overlegent i et tomt net.

Marokko spillede med stor energi og kom også på 2-0 midtvejs i første halvleg, da Kasper Dolbergs angrebsmakker i Sevilla Youssef En-Nesyri udbyggede med et hårdt spark langs jorden.

VM's første selvmål stod Marokkos Nayef Aguerd for, og det skabte en anelse spænding før pausefløjtet.

Belgien satte Lukaku ind efter pausen, og så skete der noget.

Han havde med det samme et nærgående hovedstød, og efter en time var han få millimeter fra at blive helt med et skud på indersiden af den ene opstander.

Lukaku skulle få endnu et par store tilbud få meter fra mål, men ind ville bolden bare ikke, og med slutfløjtet forsvandt mange af stjernernes måske sidste chance for at vinde VM.

Marokko behøvede egentlig ikke at vinde for at gå videre, men det lykkedes alligevel holdet at holde canadierne fra fadet i den sidste halvdel af opgøret.

Den tidligere FC København-spiller Atiba Hutchinson gjorde ellers sit for at skabe spænding ved at sende bolden på undersiden af overliggeren.

Desværre for canadierne sprang bolden ned på den forkerte side af målstregen, og deres første gensyn med VM i 36 år blev ingen resultatmæssig succes.