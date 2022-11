Giroud tilslutter sig eksklusiv rekord

Den franske landsholdsspiller Olivier Giroud tilsluttede sig en eksklusiv rekord tirsdag, da Frankrig slog Australien 4-1 ved VM i Qatar.

Giroud er med sine 51 landsholdsmål nu - sammen med Thierry Henry - den mest scorende franske landsholdsspiller nogensinde.

AC Milan-spilleren scorede to mål i kampen.

De franske verdensmestre viste tirsdag aften topform. Australien kom ellers foran kort inde i kampen, men det viste sig, at det var lidt af et lykketræf.

Herefter lykkedes det franskmændene at nette hele fire gange.

- Det er fedt at score fire mål, selv hvis vi kunne have scoret flere, og det er en virkelig god start for os, siger den franske træner Didier Deschamps.

36-årige Giroud er den ældste franske spiller til at score ved et VM.

Frankrig tog sikker sejr trods australsk chok

Den franske trup har forud for VM været præget af skader, som har ført til afbud.

Giroud havde nok heller ikke fået en startplads, hvis Karim Benzema havde været i topform. Ballon d'Or-vinderen er blot én af flere spillere, der er forhindret i at deltage ved VM.

Christopher Nkunku, Paul Pogba, N'Golo Kanté og Presnel Kimpembe har også meldt fra med skader.

Med resultatet placerer Frankrig sig i toppen af gruppe D inden mødet med Danmark lørdag.

Bedst og værst: Han stryger op på siden af Henry