Groggy Harder blev skiftet ud

Der gik et sug gennem de danske fans på lægterne, da Pernille Harder kort før slutfløjt tirsdag aften vred sig i smerte på græstæppet i Milton Keynes.

Efter at have bragt Danmark på sejrskurs i den vitale EM-kamp mod Finland, stødte hun hovedet ind i en modspiller og måtte skiftes ud.

De danske fans skal dog ikke bekymre sig om stjernen, som altså sørgede for oprejsning til de danske fodboldkvinder efter det store nederlag på 0-4 til Tyskland i den første kamp ved EM i England.

- Hun virkede til at være fuldstændig klar. Hun har ikke hovedpine nu. Jeg regner med, at hun er klar igen, siger landstræner Lars Søndergaard til DR efter opgøret, som endte med dansk sejr på 1-0.

Han fortæller, at Pernille Harder selv var enig i, at hun skulle skiftes ud efter slaget til hovedet, som udløste en smule hovedpine, men det var 'ikke noget alvorligt', lyder det fra landstræneren.

Pernille Harder er landsholdets anfører og store stjerne, og Lars Søndergaard ville da også være træt af at undvære hende i den afgørende kamp, der venter mod Spanien, hvor Danmark kan sikre sig adgang til EM-kvartfinalen.

- Pernille er vigtig for vores spil. Det ville hun være for et hvilket som helst hold eller land. Man har brug for individualister, der kan afgøre kampe på egen hånd, siger landstræneren.

Tirsdag stod Pernille Harder det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, da Karen Holmgaards hovedstød blev rettet af på overliggeren og landede lige i panden på den danske anfører, som stangede den over stregen.

Danmark møder Spanien i den afgørende gruppekamp på lørdag.

