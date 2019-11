Grusom tragedie: Stjerne-frisør dræbt på hotel

Stjerne-frisøren Ricardo Marques Ferreira, der har Cristiano Ronaldo som største kunde, er fundet livløs på et hotel i Zürich, efter at han var blevet stukket ihjel.

Det skriver engelske Independent.

Liget af den 39-årige brasilianer blev fundet af rengøringspersonale klokken 14 fredag.

Inden da, beretter lokale schweiziske medier, havde flere hotelgæster klaget til receptionen over larm fra det værelse, den livløse frisør senere blev fundet i.

Ferreira havde for lidt over fire år siden lagt et billede op, hvor han - formentlig i forbindelse med et job - står og retter på den femdobbelte Ballon d'Or-vinders hår inden en fotoseance.

Portugiske medier skriver, at den afdøde brasilianer var Christiano Ronaldos hårstylist gennem mange år. Foto: Ritzau Scanpix

Brasiliansk mand anholdt

En mand af præcis samme alder og nationalitet som den dræbte er blevet anholdt i sagen.

Det lokale delstatspoliti skriver, at den anholdte blev mistænkt efter samarbejde mellem politiet og kriminaltekniske samt retsmedicinske afdelinger på Universität Zürich. Det skriver ordensmagten i en pressemeddelelse.

Den anholdte blev pågrebet i sin egen bopæl i byen. Politiet har endnu ikke nogen idé om motivet.

Afdøde Ferreira kommer fra samme ø som Christiano Ronaldo, den portugisiske middelhavsø Madeira.

Udover Juventus-stjernen har hans kunder talt en lang række portugisiske skuespillere og modeller.

Han menes at have boet i Schweiz de sidste to år.

Se også: Sistos chance: Chefen sparket ud

Se også: Ronaldos mor: Han er offer for mafia