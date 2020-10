Guardiola: Agüero kan være ude i op til en måned

Manchester City-angriberen Sergio Agüero kan være ude i op til en måned, efter at han lørdag blev skadet i en kamp mod West Ham i Premier League.

Det oplyser Manchester Citys træner, Pep Guardiola, mandag på et pressemøde før holdets kamp tirsdag mod franske Marseille i Champions League.

Agüero måtte lørdag lade sig udskifte med et muskelproblem. Den nye skade kom bare en uge efter, at argentineren var vendt tilbage til banen efter en operation i knæet.

- Vi vidste, at han ikke var i den bedste forfatning. Når du er ude i fire eller fem måneder med en knæskade, så har du altid risiko for at få skader, når du kommer tilbage, siger Guardiola.

Han tilføjer, at Agüero som minimum er ude i ti dage, men at der i værste tilfælde kan gå op til en måned.

Ud over Agüero må Pep Guardiola også se bort fra angriberen Gabriel Jesus og forsvarsspilleren Nathan Aké mod Marseille.

Guardiola bekræfter til gengæld, at både Kevin De Bruyne og Aymeric Laporte er klar til opgøret i Frankrig.

Manchester City fik i sidste uge en perfekt start på gruppespillet i Champions League med en 3-1 sejr hjemme over FC Porto.