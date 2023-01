Guardiola om Cup-nederlag: Vi fortjente ikke at vinde

Onsdag aften måtte Manchester City vinke farvel til håbet om at vinde Liga Cup-trofæet, da holdet blev slået 2-0 af Southampton i kvartfinalen.

Spørger man Citys manager, Pep Guardiola, så fortjente hans hold da heller ikke at vinde.

- Det bedre hold vandt. Vi spillede ikke godt, siger han til britiske BBC Radio 5.

Guardiola sparede flere af sine stjerner i udebaneopgøret, hvor værterne med to scoringer på fem minutter afgjorde det.

Fra bænken så Kevin De Bruyne og Erling Haaland deres hold komme bagud i første halvleg. De kom dog begge på banen senere i kampen.

- Når man ikke er parat til at spille kampen, kommer du en smule for sent og scorer ikke mål. Når man er forberedt, scorer man mål, siger Guardiola.

Selv om holdet i perioder satte Southampton under pres, var chanceproduktionen ikke tilstrækkelig til at avancere.

Ifølge midtbanespilleren Ilkay Gündogan var han og resten af holdet simpelthen ikke gode nok til at skabe chancer.

- Vi lavede mange fejl med bolden, missede mange afleveringer, gav dem bolden for let, og det resulterede i de to mål.

- Blandet med præstationen fra hele holdet giver dette resultat, siger han til Sky Sports.

Pep Guardiola og hans mandskab spiller Premiere League-kamp på lørdag. Her møder de naboerne Manchester United, som blandt andre har danske Christian Eriksen på kontrakt.

Imens er de fire semifinalister fundet i Lige Cuppen. Ud over Southampton har Nottingham Forest, Manchester United og Newcastle formået at spille sig videre.