Guardiola roser sig selv for indskiftninger: Klog manager

Manchester City-manager Pep Guardiola roser sig selv for at have foretaget den tredobbelte indskiftning, der var med til at få åbnet for Atlético Madrids betondefensiv, så Manchester City tirsdag aften kunne tage en 1-0-sejr på hjemmebane i den første kvartfinale i Champions League.

I det 68. minut skiftede han Gabriel Jesus, Jack Grealish og Phil Foden ind. To minutter senere stod sidstnævnte for et perfekt oplæg til Kevin De Bruynes 1-0-mål.

- Vi havde spillet godt indtil da, men vi ved, at Gabriel Jesus og Phil Foden har en særlig energi, og at Jack Grealish har kvaliteten til at holde i bolden. Manageren var klog i dag.

- Vi foretager udskiftninger, fordi vi tror på, at vi kan blive en lille smule bedre. Nogle gange virker det, andre gange gør det ikke, siger Guardiola til britiske BT Sport ifølge uefa.com om sin selvudnævnte genistreg.

I Atlético-lejren medgiver Diego Simeone, at hans hold efter en god periode kom i problemer, da Guardiola smed den offensive trio på banen.

- De skiftede tre dygtige spillere ud for at kunne sætte tre lige så dygtige spillere ind.

- Lige som vi så ud til at kunne skabe vores største muligheder, scorede de til 1-0, siger Simeone ifølge uefa.com.

Argentineren fortæller også, at han havde forventet, at assistmager Phil Foden ville være startet inde. Samtidig roser han sit eget hold for en forbilledlig fight.

Kampbilledet blev på mange måder som forventet med Manchester City i boldkontrol, men uden at bringe Atlético Madrids forsvar ud af balance.

Guardiola erklærer sig tilfreds med udgangspunktet, men havde håbet på et lidt større forspring inden returkampen i Madrid i næste uge.

- Vi spillede mod et topmandskab, som er svære at spille imod, men vi fik et godt resultat. Vi havde chancerne til at score to eller tre mål.

- Vi tager derned for at forsøge at vinde og score igen, siger spanieren.