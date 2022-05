'Gud' hyldet med interaktivt fly

Gud har fået sit eget fly.

Her kan du på en flyvning 'snakke' med ham og sågar komme ud i flyets cockpit, hvor du kan skrive en personlig besked til ham.

Der er selvfølgelig tale om Argentinas ubestridte fodboldgud, Diego Maradona, som bliver hyldet med sit helt eget interaktive fly frem mod vinterens VM-slutrunde i Qatar.

Guds egen hånd er foreviget på Tango D10S. Foto: Matias Baglietto / Ritzau Scanpix

Tango D10S hedder flyet, og det er en detaljerig hyldest til den nu afdøde argentinske troldmand.

D10S eller Dios betyder gud på spansk, og 10-tallet er synonym med Maradonas trøjenummer, som han bar igennem hele sin karriere.

Flyet har 12 sæder og er ifølge Reuters bygget af den argentinske forretningsmand Gaston Kolker.

- Jeg er helt vild med Maradona, og jeg er én af de personer, som stadig ser videoer af Diego, før jeg lægger mig til at sove om natten, siger Gaston Kolker i forbindelse med afsløringen af flyet.

Det skal fungere som et interaktivt museum, og fans af Diego Maradona vil få mulighed for at flyve en tur med deres helt indtil november 2022, når VM i Qatar begynder.

Efter VM-slutrunden vil flyet blive solgt på auktion, og beløbet herfra vil blive doneret til velgørenhed.

Fronten af flyet viser Maradona kysse VM-trofæet efter sejren i 1986. Foto: Tomas Cuesta / AFP / Ritzau Scanpix

Kom med ombord på 'Guds' fly

På flyet er der flere historiske billeder af den argentinske troldmand.

Fronten prydes af Maradona, der kysser VM-trofæet i 1986, og på vingerne er begge hans legendariske mål i VM-kvartfinalen mod England portræteret.

Venstre vinge prydes af 'Guds hånd', mens højre vinge prydes af Maradonas solomål. Et mål der af nogle betegnes som det bedste i historien.

Interaktiv skærm i 'Guds' fly. Foto: Tomas Cuesa / AFP / Ritzau Scanpix

Inde i flyet er der også flere fede detaljer.

Du kan blandt andet 'møde' Diego Maradona via en interaktiv skærm, og du kan skrive en personlig besked til legenden i flyets cockpit.

Sæderne er prydet med Maradonas underskrift, og der er flere af Maradonas ejendele udstillet i flyet. Derudover bliver hans holdkammerater fra VM-triumfen i 1986 også hyldet i flyet, hvor flere effekter er udstillet.

Indretningen af flyet, som indeholder billeder og ting brugt af den argentinske legende. Foto: Matias Baglietto / Ritzau Scanpix

Argentinas ubestridte troldmand døde af et hjertestop i november 2020, og VM-slutrunden i Qatar bliver derfor den første uden Maradona.

Samtidigt er det måske også den sidste uden hans argentinske arvtager, Lionel Messi.

