Guldfest gik helt galt

Malmö FF's nykårede svenske mestre i fodbold er hårdt ramt af coronavirus.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside mandag aften.

Efter at have sikret sig mesterskabet 8. november fik holdets danske anfører, Anders Christiansen, symptomer og blev testet positiv.

Det kostede den danske stjerne pladsen i landsholdstruppen, hvor han ellers var blevet udtaget til Nations League-kampene mod Belgien og Island.

Men Christiansen er ikke den eneste, som blev ramt. For antallet af smittede er vokset markant siden guldfesten.

Klubben oplyser, at 'omkring halvdelen af holdet og staben enten er eller har været positive' med coronavirus.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En række Malmö FF-spillere er ramt af coronavirus. Foto: 50090 Johan Nilsson/Tt/Ritzau Scanpix

De svenske mestre understreger, at man op til guldkampen mod IK Sirius 8. november testede alle spillere, og alle var negative, men i den efterfølgende fejring af mesterskabet blev der slækket på forholdsreglerne.

Det erkender klubbens administrerende direktør, Niclas Carlnén.

- Vi har været forsigtige med rutiner og sikkerhedsforanstaltninger gennem hele året for at undgå infektion, men under den spontane guldfest efter kampen var der mangler.

- Det er klart, at vi er blevet ramt af et lokalt udbrud i gruppen. Vi handlede umiddelbart efter guldkampen med selvisolering af spillerne, staben og andet personale, siger Niclas Carlnén.

Malmö FF sætter ikke præcist antal på de smittede, men tidligere mandag skrev den svenske avis Expressen, at kun syv eller otte spillere fra førsteholdstruppen vil være i stand til at træne tirsdag.

Det oplyste en anonym kilde i klubben.

Malmö FF, der har Jon Dahl Tomasson som cheftræner, skal på søndag møde Hammarby i den bedste svenske række.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Tomasson, men den nykårede mester-træner har ikke ønsket at udtale sig om situationen.

