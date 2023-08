Gustav Isaksen udeladt af FCM-trup

Kantspilleren Gustav Isaksen kan meget vel have spillet sin sidste kamp for FC Midtjylland i denne omgang.

Den 22-årige superligaprofil er således ikke udtaget til FC Midtjyllands udekamp søndag eftermiddag mod Lyngby. Det fremgår af FC Midtjyllands trup til superligakampen.

Fravalget sker, efter at italienske medier - heriblandt Sky Italia - har berettet, at Isaksen snart kan kalde sig for Lazio-spiller.

Isaksen flyver angiveligt til Rom søndag for at gennemgå et lægetjek mandag. Går alt glat, underskriver han en femårig kontrakt, skriver Sky Italia.

I onsdags skrev B.T. at FC Midtjylland og Lazio var enig om en handel til en værdi på over 110 millioner kroner for Isaksen.

Isaksen var heller ikke med, da midtjyderne i torsdags var i Luxembourg for at spille Conference League mod upåagtede Progres Niederkorn.

Ved den lejlighed kunne det foruden transferspekulationerne også ligne en spareøvelse, da midtjyderne havde en komfortabel 2-0-føring med fra det første opgør mod lilleputterne. Der skulle dog forlænget spilletid til, før FC Midtjylland gik videre.

Siden førsteholdsdebuten i 2019 har Gustav Isaksen spillet 139 kampe for FC Midtjylland og lavet 33 mål.

Superligakampen mellem Lyngby og FC Midtjylland begynder søndag klokken 16.