Søndag er det 30 år siden, at Danmark gik amok i eufori over EM-triumfen i 1992.

30 år siden at de danske landsholdsspillere efter udelukkelsen af Jugoslavien måtte aflyse deres ferie og rejse til Sverige, hvor de endte med at skabe en af fodboldhistoriens største sensationer.

Kulminationen kom en fredag aften i Göteborg, hvor John 'Faxe' Jensen ramte bolden 'lige i røven' og sendte Danmarks på sejrskurs mod Tyskland i finalen, der endte 2-0.

Derfor manglede det da også bare, at Jensens støvle i disse dage igen kan opleves på Nationalmuseet.

Umiddelbart efter sejren forgyldte og udstillede Nationalmuseet John 'Faxe' Jensens støvler, og fra den 20. juni til 3. juli kan den ene støvle opleves samme sted.

Søndag kiggede 'Faxe' tilmed forbi i anledningen af finalens jubilæumsdag.

Udstillingen på Nationalmuseet er en understregning af, hvor meget finalemålet kom til at betyde for Faxes karriere og hverdagsliv. Selv 30 år efter drømmetræffet.

Når 'Faxe' går i supermarkedet for at handle, kan han sjældent gøre det uforstyrret.

- De tiårige knægte kommer hen og spørger om en autograf eller et billede. Så er det deres far, der har sendt dem over. Nogle siger også 'fedt mål', fordi de har set det på YouTube. Det går igennem generationer, siger 'Faxe'.

- Jeg bliver ikke stoppet hver dag, men det er tit. Jeg er på en måde blevet en personificering på triumfen med det mål. men jeg bliver aldrig træt af det. Det har gjort så mange mennesker glade, og alle husker, hvor de var den aften.

Jubelscenen efter målet pryder også forsiden til bogen 'Den ramte jeg sgu lige i røven', som udkom 23. juni.

Titlen hentyder til Jensens umiddelbare kommentar efter finalen, men faktisk var det den danske topscorer i turneringen, Henrik 'Store' Larsen, der stod fader til udtrykket, da han slyngede det ud internt på holdet efter sit drømmemål mod Frankrig.

Det er en af bogens anekdoter fra et langt fodboldliv, der blandt andet talte otte mesterskaber med Brøndby som spiller, fire år i Arsenal, en assistentrolle under Michael Laudrup og et sensationelt mesterskab med Herfølge som spillende træner i 2000.

Selv uden EM i 1992 har 'Faxe' et cv, som mange ville være stolte af, men hvad ville hans eftermæle egentlig have været uden målet i finalen?

- Jeg havde nok været på en anden hylde og været anset som en mere ordinær spiller, der havde vundet nogle mesterskaber og været med til at vinde EM. Jeg havde nok ikke haft den legendestatus, som jeg kan føle, jeg har. Det mål var prikken over i'et.

'Faxe' havde håbet at bruge EM som udstillingsvindue til at komme til engelsk fodbold, men han indrømmer, at det måske ikke var blevet en storklub som Arsenal uden finalemålet. Også selv om Arsenal havde fulgt ham op til EM.

- Uden målet var det måske ikke blevet Arsenal. De tænkte nok, 'kan han score i EM-finalen, kan han score mange mål for Arsenal'. Så scorede jeg ikke i to et halvt år, men fik credit alligevel og blev en slags kultfigur, fordi jeg arbejdede hårdt for holdet.

- Men når man siger 'Faxe', vil folk nok altid tænke 'ham, der ramte den lige i røven i finalen', mener den tidligere midtbanespiller.

Men fylder EM-triumfen så i virkeligheden uforholdsmæssigt meget, når man taler om en person, der i alt vandt ti danske mesterskaber, Europa Cuppen med Arsenal og i fællesskab med Michael Laudrup gjorde mange danske fodboldentusiaster til Getafe-fans fra 2007 og to år frem?

- Det synes jeg ikke, for det var prædikatet fra den øverste hylde.

- For den nørdede fan kom EM nok til at fylde for meget, og nogle glemte måske, at jeg også kunne spille fodbold. Ti mesterskaber vinder man trods alt ikke med et 'lucky punch', det kræver hårdt arbejde og talent.

Det er da også den brede palet af oplevelser i fodboldverdenen, der gav 'Faxe' lyst til at udgive sine erindringer.

Han fik sin første henvendelse med henblik på at skrive bogen for 13 år siden, men ville gerne vente, til karrieren var helt slut.

Nu er det tid, selv om 'Faxe' stadig arbejder som scout for Arsenal og er frisk på endnu et trænerjob, hvis der eksempelvis skulle komme et godt tilbud fra USA.

- Jeg synes, jeg har mange gode historier, der ikke skal gå tabt, og som min kammerat sagde, 'hvad hvis de ikke når at komme ud'?, med hentydning til man kan blive kørt ned eller blive syg i morgen.

