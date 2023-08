Haaland bomber løs igen: City smadrer oprykkere

Premier League er i gang igen. Det samme er angriberen Erling Braut Haaland.

Den 23-årige norske stjerneangriber nettede to gange for Manchester City, som vandt 3-0 ude over oprykkerne fra Burnley.

Tilskuerne på Turf Moor kunne allerede se Haaland score til 1-0 efter fire minutter.

Rodri spillede bolden hen til Haaland, som resolut sparkede bolden i nettet fra kort afstand.

Ti minutter før pausen var Haaland på spil igen. Denne gang med en endnu smukkere scoring.

Nordmanden hamrede igen til bolden, som gik ind via overliggeren. Oplægget stod angrebsmakkeren Julian Alvarez for.

Manchester City-angriberen Erling Braut Haaland fejrede den første af sine to scoringer ude mod Burnley i Premier League. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Fortsætter hvor han slap

I sidste sæson scorede Haaland 36 mål i 35 Premier League-kampe og blev ligatopscorer. Så der er stadig et stykke vej op til den total i denne sæson.

Imellem de to Haaland-scoringer udgik City-stjernen Kevin De Bruyne, og han blev erstattet af nyindkøbet Mateo Kovacic.

Annonce:

Skaden er ikke godt nyt for manager Pep Guardiola, der også måtte undvære belgieren på grund af skader i perioder af sidste sæson.

City vandt dog alligevel både det engelske mesterskab, FA Cuppen og Champions League i sidste sæson.

×

Debut til kroat

Burnley formåede ikke at stille det store op mod City i fredagens premiere. Det havde oprykkerne ganske enkelt ikke kvaliteterne til.

Burnley-manager Vincent Kompany satte den danske kantspiller Jacob Bruun Larsen på banen efter lidt over en time, men han magtede heller ikke at ændre på resultatet.

Tværtimod øgede City til 3-0 efter 75 minutter, da Rodri scorede kampens sidste mål.

Derefter gav Guardiola debut til stopperen Josko Gvardiol, som kom ind efter 80 minutter. Samtidig blev Haaland skiftet ud i en tredobbelt rokade fra Guardiola.

Sejren blev der ikke pillet ved i det sidste kvarters tid.