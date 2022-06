Haaland dobbelt målscorer i sejr over Sverige

Som så ofte før var det det blot 21-årige målmonster Erling Haaland, som søndag gjorde forskellen, da Norge på hjemmebane slog Sverige 3-2 i turneringen Nations League.

Erling Haaland havde en direkte rolle i Norges tre mål. De to første som målscorer, mens det tredje faldt i rollen som oplægger.

Det er anden gang på syv dage, at Norge slår Sverige. Sidste søndag vandt Norge 2-1 over de svenske naboer på to Haaland-mål.

Efter sejren ligger Norge med ti point øverst i gruppe 4 i turneringens næstbedste række.

Serbien, Sverige og Slovenien ligger henholdsvis nummer to, tre og fire i gruppen.

Norge kom allerede i tiende minut på måltavlen. Et indlæg fra Fredrik Bjørkan blev slået ind i feltet, hvor Haaland stod klar med pandebrasken og med et velplaceret hovedstød kunne sende Norge foran 1-0.

Mens både Sverige og Norge havde flere gode muligheder, blev der ikke scoret flere mål i første halvleg.

Knap ti minutter inde i anden halvleg blev Alexander Sørloth nedlagt i feltet af Sveriges fremstormende målmand Robin Olsen.

Det udløste et straffespark, som Haaland med en sikker inderside sendte i højre side af målet.

Sverige var dog ikke klar til at lægge sig ned, for otte minutter senere modtog Emil Forsberg bolden på kanten af feltet, og efter en tæmning bankede han bolden op i venstre hjørne.

Haaland skulle dog endnu en gang gøre sig bemærket, inden han forlod grønsværen.

I 77. minut kom han på assistlisten, da han slog et indlæg ind til højtspringende Alexander Sørloth, som med et hovedstød gjorde det til 3-1 for Norge.

Erling Haaland, der havde spillet en flot kamp, blev i 89. minut skiftet ud til stående applaus fra de norske fans.

Kampens spænding blev dog trukket ud til sidste øjeblik, efter at et målmandsdrop i det norske mål sendte bolden i fødderne på Viktor Gyökeres, som med fri passage kunne sende bolden i kassen.

Det blev dog ikke til flere mål i kampen, som efter 90 minutter og tillægstid blev fløjtet af med stillingen 3-2.