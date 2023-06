Haaland lyner to gange i tiltrængt norsk sejr

I fjerde forsøg lykkedes det for Norge at hente en sejr i EM-kvalifikationen.

Hjemme i Oslo blev Cypern slået med 3-1 efter en fin norsk præstation, der kunne have ført til en større sejr.

Premier League-topscoreren Erling Haaland stod for to mål.

Med sejren er Norge på fire point for fire kampe i gruppe A, men Ståle Solbakkens mandskab får stadig mere end svært ved at slutte på en af de to øverste pladser, der giver adgang til næste års EM i Tyskland.

Skotland havde inden tirsdag aften ni point for tre kampe og var på vej mod endnu en sejr - foran 1-0 hjemme mod Georgien - da store vandmængder på banen afbrød kampen efter mindre end ti minutters spil. Den blev først genoptaget klokken 22.35 dansk tid.

Derudover må det forventes, at Spanien tager den ene plads i top-2, men på grund af Nations League-slutspil har Spanien kun spillet to kampe, som har udløst tre point.

Norge var totaldominerende i første halvleg, og det var tydeligt, at Solbakkens spillere havde brug for at revanchere ovenpå lørdagens skuffelse mod Skotland, der i slutminutterne vendte 0-1 til 2-1 i Oslo.

Allerede efter godt ti minutter gav det pote. Alexander Sørloth sendte bolden ind foran mål, hvor Ola Solbakken stod klar i feltet og hamrede føringen ind med vristen.

Norge burde have afgjort kampen før pausen. Men i et tilfælde blev Cypern reddet af stolpen, og efter en halv time stod keeper Joel Mall i vejen for Erling Haalands brag af en halvflugter, efter at Martin Ødegaard genialt havde spillet ham fri.

Efter pausen fik Norge dog hurtigt sat sagerne på plads. Efter ti minutter udnyttede Erling Haaland et straffespark efter hånd på bolden i feltet, og bare fem minutter senere udnyttede han en friløber efter endnu en flot assist fra Ødegaard.

I kampens sidste halve time gik der lidt feriestemning i opgøret, og Norge cruisede den komfortable sejr hjem, men indkasserede dog en reducering sidste tillægsminut.

Sejren ændrer ikke ved, at Norge får svært ved at komme til EM via denne gruppe, men holdet har også en chance for at kvalificere sig igennem Nations League.