Haaland nægter at svare på Manchester City-spørgsmål

For første gang siden meldingen om det forestående skifte til Manchester City mødte angriberen Erling Braut Haaland pressen.

Det skete mandag på et pressemøde i Oslo forud for det norske fodboldlandsholds kampe i Nations League.

Men Haaland nægtede at svare på spørgsmål, der handlede om den kommende engelske arbejdsgiver.

Ståle Solbakken, den norske landstræner, varslede allerede inden starten på pressemødet, at der ikke ville blive snakket om City.

Årsagen til tavsheden er, at City endnu ikke har præsenteret Haaland endnu, lød det fra Solbakken.

City har tidligere oplyst, at man er blevet enig med den tyske klub Borussia Dortmund om en aftale, der sender Haaland til Premier League-klubben fra 1. juli 2022.

21-årige Haaland kunne dog sige en smule om den seneste tid, som ikke har været nem.

- Det har været nogle hårde måneder. Det har ikke været let. Samtidig har gjort det bedste, jeg kunne, for Borussia Dortmund i to et halvt år.

- Jeg vil ikke sige så meget mere. Men sådan er det. Jeg kan ikke klage. Jeg kan lide mit liv. Jeg kan ikke lide at prale af mig selv, men jeg er god til at fokusere på det, jeg skal lave, siger Haaland ifølge norske VG.

Solbakken roser Haaland for sin håndtering af pressen.

- Jeg synes, at han kom ind med åbent sind og svarede godt for sig. Han er meget glad for at være her. Der vil helt sikkert være nogen, som mener, at han burde være mere åben.

- Men sådan vil det altid være. Erling er en vigtig del af truppen og mestrer det godt, lyder det fra Solbakken.

Norge skal spille fire kampe i Nations League i de kommende to uger. Den første spilles ude mod Serbien på torsdag.

Solbakken afslørede, at Haaland kommer til at starte inde mod serberne.