Han var den eneste mulighed

Sheiken fra Qatar blev ny formand for de europæiske klubber - ingen andre ville have posten

Der gik et sus igennem en hel fodboldverden, da 12 europæiske storklubber sent søndag aften lancerede deres Super League.

48 timer efter var den dog allerede lagt død - i hvert fald for en stund, men den havde nået af efterlade sår, ikke mindst i sammenslutningen af europæiske klubber, ECA.

Her havde man med ét mistet de 12 klubber, som alle havde meldt sig ud, og derfor også syv bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden og næstformanden, Andrea Agnelli fra Juventus og Pedro Lopez fra Real Madrid.

Det hul skulle fyldes ud, men det vakte betydelig opsigt og undren i vide kredse, da ECA onsdag meddelte, at PSG-præsidenten Nasser Al-Khelaifi var blevet ny formand for de europæiske klubber.

Al-Khelaifi fra Qatar er en mand med mange jern i ilden. Foruden præsidentposten i PSG er han også i spidsen for tv-stationen Bein Sport, som har købt rettigheder til Champions League.

Nasser Al-Khelaifi har adgang til de største pengetanke i Qatar, og han bruger dem flittigt. Han har været involveret i flere korruptionssager i Frankrig og Schweiz, og han var et stort aktiv, da Qatar i sin tid skaffede sig VM i fodbold 2022. Desuden er han tennismakker med Qatars Emir.

Med andre ord et kontroversielt valg som formand for ECA. Men det var det muliges kunst, siger et dansk medlem af ECA’s styrende råd.

ECA har 234 klubber som medlemmer og er delt op i fire subdivisions. I subdivision et hører de største klubber til. Og her er en bestyrelse på 10 medlemmer.

Men da røgen havde lagt sig efter de 12 udbryderes exit, var der kun tre bestyrelsesmedlemmer tilbage, Nasser Al-Khelaifi, Michael Gerlinger fra Bayern München og Hans-Joachim Watzke fra Dortmund.

FC Københavns Daniel Rommedahl er bestyrelsesmedlem i en af de lavere subdivisions, og han har deltaget i seneste dags oprydningsarbejde.

Daniel Rommedahl, forrest, har været med til at rydde op ECA efter Super League-balladen. Foto: Lars Poulsen.

- Vores vedtægter siger, vi skal have en formand, og at han skal komme fra subdivision et, og vi kunne ikke bare lige tilføje syv nye bestyrelsesmedlemmer. Det tager tid med indkaldelser og varslinger.

- Vi skulle også fortælle UEFA, hvem der skulle repræsentere os i UEFA’s eksekutivkomite om tirsdagen. Nasser havde i forvejen den ene plads og Agnelli den anden, men nu var Agnelli væk, og vi skulle have valgt en anden i stedet for ham.

- Der blev nedsat et hurtigt arbejdende udvalg og deres anbefalinger kom som en samlet pakke, og den godkendte vi alle sammen, siger Daniel Rommedahl.

Det betød, at Karl-Heinz Rummenigge fra Bayern München sammen med Nasser Al-Khelaifi blev ECA’s medlemmer af UEFA’s eksekutivkomite, og at Al-Khelaifi blev formand for ECA.

- Det er den midlertidige løsning, for alt er ikke på plads endnu. Men det var processen. Og der var ikke anden mulighed, fordi de to andre, der var tilbage i bestyrelsen, ville ikke være formand.

- Vi var nødt til lynhurtigt at konsolidere os. Fra mandag og til i dag har vi ingen bekymringer over, at han sidder som formand. For det var det muliges kunst. Og det er i hvert fald en bedre formand end den tidligere.

- Men der er ikke noget forkromet med, at nu overtager Qatar hele fodboldverdenen. Det er nærmest en treugers plan, vi kører efter, og Al-Khelaifi har gjort noget godt for ECA her og nu. Han stod sammen med os overfor de mennesker, som har holdt os for nar i ECA.

- I er godt klar over, at Al-Khelaifi er en kontroversiel person?

- Vi har læst historierne. De er jo derude, men vi stod i en situation, som ingen kunne forudse. Han havde - hvis jeg kan bruge det udtryk - blandet blod med resten af os i ECA. I vores regi og med de opgaver der venter, har han den rette hat på, siger Rommedahl.

Ekstra Bladet erfarer, at Nasser Al-Khelaifi ikke er tænkt som formand for ECA for en længere periode. Netop af hensyn til den politiske situation. Især stikker det ud, at han ejer tv-rettigheder til Champions League. Det er en dobbeltrolle på mange måder. Desuden vækker det bekymring, at han efterforskes i Frankrig og Schweiz.