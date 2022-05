Har lagt udlængslen bag sig

Gennem flere år har Erik Sviatchenko virket til at have det ene ben ude af FC Midtjylland og dansk fodbold, men anføreren er stadig i klubben med to år tilbage af sin kontrakt.

Nu har den 30-årige midtstopper affundet sig med, at et udlandsskifte nok ikke kommer til at ske lige foreløbig.

- Vi har haft masser af dialog frem og tilbage. Der har været mange mulige transfers de sidste tre transfervinduer, men jeg tror, det her bliver et af de mere rolige.

- Det siger jeg på baggrund af nogle fine snakke med klubben, jeg har haft om min rolle de næste år. Den kan jeg godt se mig selv i. Det er nok det svar, jeg kan give, siger han forud for torsdagens pokalfinale mod OB.

Karrieren kan ende i det midtjyske, hvor den også startede i sin tid for Sviatchenko.

- I hvert fald indtil jeg har udløb i 2024, så kan det sagtens være en mulighed, medmindre der kommer nogle og kaprer mig et eller andet sted fra.

- Claus Steinlein (FC Midtjyllands direktør, red.) vil gøre alt for, at jeg ikke skal skifte, og det er jo et kæmpe skulderklap, forklarer han.

Som en integreret del af klubben er han glad for den store rolle, han har fået.

- Min rolle som anfører og kulturbærer skal bibeholdes. De kan ikke findes på træerne.

- En, som har været i klubben, siden han var 14, kan man desværre ikke finde, og det er klart, at det betyder meget for mig at være i klubben, og det betyder meget for dem at beholde mig. Vi kan rigtig godt lide hinanden, lyder det fra FCM-kaptajnen.

Forsvarsspilleren har været plaget af skader i løbet af foråret, hvor han er røget ind og ud af truppen. Men generelt føler han, at kroppen har det godt.

- Jeg føler mig i en fantastisk forfatning. Jeg har spillet 40 kampe og scoret seks mål. Jeg har været rigtig godt kørende ud over de to-tre måneder. Der har det sejlet, siger han.