Har svært ved at forstå FCM-kollaps

De to halvlege var som nat og dag for FC Midtjylland, da midtjyderne fredag aften spillede 3-3 ude mod Lyngby efter at have ført 3-0 efter en halv time og 3-1 ved pausen.

Første halvleg var en af FCM's bedste i denne sæson, og anden halvleg var lige modsat.

Lyngby lagde et tungt pres i hele anden halvleg, og FC Midtjyllands Henrik Dalsgaard forstår ikke, hvordan midtjyderne kunne tillade hjemmeholdet at komme tilbage i kampen.

- Det er mig en gåde, hvordan vi på så kort tid kan glemme, hvordan vi skal spille fodbold.

- Vi ville ikke rigtig holde fast i bolden i anden halvleg, og det blev lidt for mange lange bolde med for meget mellemrum mellem os spillere.

- Hvis vi havde gjort tingene ordentlig, så havde vi ført 7-0 i første halvleg. Det er en meget blandet fornemmelse efter den her kamp, siger Dalsgaard.

FCM-træner Henrik Jensen har efter fyringen af Bo Henriksen stået i spidsen for midtjyderne, og heller ikke den midlertidige cheftræner forstår meget af kollapset i anden halvleg.

- Vi skal selvfølgelig kigge og analysere på, hvad der gik galt i anden halvleg, for det er selvfølgelig ikke i orden at være foran 3-0 og så få et kryds.

- Det handler om, at vores modstandere var rigtig gode i anden halvleg. De forcerede mere og mere, og de bragte flere og flere folk frem. Det havde vi svært ved at håndtere, det må vi bare erkende.

- Straffesparket var selvfølgelig en bet for os, for det var ikke sådan, at de vadede chancer inden da. Efter 2-3-målet havde vi det hårdt, og så fik de et ærgerligt mål efter et et indkast.

- Der var mange ting, der var rigtig gode de første 40 minutter, men så fik de en scoring ud af ingenting, og så præsterede vi bare ikke godt nok i anden halvleg. Som kollektiv var vi bare for dårlige.

- Vi spillede nogle rigtig, rigtig gode minutter i første halvleg, hvor vi var helt oppe at ramme vores maksimale niveau. Vi skabte chancer, vi var i kontrol på bolden, og vi forsvarede os godt, siger FCM-træneren.

Det ene point betyder, at FC Midtjylland nu kun har fem point efter de første fire spillerunder i Superligaen.

