Harder før EM: Vi kommer til at stå skarpere

Det danske kvindelandshold begyndte søndag opvarmningen til næste måneds EM med en 2-1-sejr over Østrig på udebane.

Der gik noget tid, før den danske boldomgang kastede chancer af sig, men ifølge målscoreren Pernille Harder gik testkampen nogenlunde efter planen. Også før danskerne fik vendt kampen.

- Det var en fin kamp, ud fra de ting vi gerne vil arbejde på. Vi har snakket meget om defensive ting i løbet af ugen. Og om at holde i bolden, og det gjorde vi også godt i første halvleg. Vi fik bare ikke skabt noget ud fra det.

- Vi snakkede om i pausen, at vi skulle spille bag dem. Nogle gange kræver det de lette bolde ned bag ved bagkæden, og det gjorde vi i anden halvleg og fik skabt en del flere chancer, siger hun.

Østrig kom på 1-0 i første halvleg, men på en af sine store chancer fik Harder udlignet til 1-1, før Sofie Junge et kvarter før tid scorede sejrsmålet.

Man skal nok passe på med at lægge alt for meget i både præstationen og resultatet, for det danske hold manglede flere af sine brikker, da ligaerne i Norge, Sverige og USA fortsat er i gang.

Med første EM-gruppekamp mod Tyskland 8. juli i sigtekornet er Harder dog fortrøstningsfuld på Danmarks vegne.

- Der er nogle uger endnu, hvor vi skal fortsætte med at bygge på formen. En del af os har haft ferie, så det var første kamp i noget tid. Det var rigtig godt at få nogle minutter ind, men vi kommer til at stå skarpere om tre uger. Det er i hvert fald planen, siger hun.

- Selvfølgelig var det nogle dygtige og vigtige spillere, vi manglede. Det siger også noget om vores præstation, at der er mange unge spillere med, som går ind og gør det rigtig godt, siger hun.

Hun fremhæver blandt andet tvillingerne Karen og Sara Holmgaard, der var placeret i bagkæden til søndagens opgør.

- De spiller normalt ikke i de positioner, men de gik ind og gjorde det rigtig godt. Det er bare en stor cadeau til alle dem, der har været med nu her, lyder det fra Harder.

Danmarks næste testkamp spilles mod Brasilien i Parken 24. juni.