Harder har talt med lægerne

Danmark måtte kæmpe hårdt for 1-0-sejren over Finland i den udmattende varme på Stadium MK i Milton Keynes tirsdag aften.

Også lidt for hårdt. For både før og efter Pernille Harders forløsende sejrsmål blev de to største danske profiler jævnet med jorden.

Stine Ballisager styrede det centrale forsvar til perfektion, men først efter hun måtte lappes sammen på sidelinjen.

- Det er lidt ømt, men det går fint. De siger, den sidder lige, lød det grinende om den blodtud, hun pådrog sig tidligt i kampen.

Til gengæld kunne hun ikke skjule en stor bule lidt højere oppe i ansigtet, da hun først havde fjernet mundbindet.

Stine Ballisager, der til daglig spiller i norske Vålerenga, storspillede fra det sekund, hun kom tilbage på banen. Også selvom hun ikke er vant til, at blodet flyder.

- Jeg rammer bolden, men rammer også hende, jeg flækker ind i. Jeg tænkte egentlig det gik fint, men pludselig render blodet bare. Jeg har meget sjældent næseblod, så jeg fik lidt af et chok.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Stine Ballisager fik en blodtud, men spillede fremragende resten af kampen. Foto: BERNADETT SZABO/Ritzau Scanpix

Harder havde hovedpine

Værre gik det for Pernille Harder, der måtte lade sig udskifte mod slutningen efter et grimt sammenstød med en finne.

Guderne skal vide, at den danske stjerne normalt gerne tager sig tid med pressen, men efter sejren var det en træt og fåmælt Harder, der bad om at nøjes med et par spørgsmål.

- Jeg har det bedre. Lidt hovedpine, hvor slaget var. Men egentlig okay. Ikke noget kvalme, så jeg er fortrøstningsfuld. Vi skal se, hvordan det udvikler sig i aften og i morgen. Det vigtigste var, at jeg gik ud og ikke spillede videre, lød det fra Pernille Harder, der ligesom landstræner Lars Søndergaard tror på, at hun nok skal blive klar til den afgørende gruppekamp mod Spanien lørdag.

Han afslørede endda, at anføreren deltog i sejrssangen, så helt gal har den ikke været. Den danske lægestab var da også fortrøstningfuld, fortalte Harder.

Ekstra Bladet har givet spillerne karakterer. Du kan se dem allesammen lige her.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pernille Harder scorede Danmarks eneste mål. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Fuldt fortjent

I modsætning til øretæven mod Tyskland havde Danmark et hav af chancer og 19 skud mod mål foran de godt 11.000 tilskuere.

Alligevel måtte man frem til mindre end 20 minutter før tid, før Pernille Harder prikkede bolden ind med hovedet efter Karen Holmgaards hovedstød på overliggeren.

Hovedpersonen nåede dog ikke at blive rigtig nervøs.

- Vi havde jo alt spillet, og de havde ikke ret meget. Vi skulle bare skabe lidt flere chancer, og det kom jo i løbet af kampen, da de blev trætte, lød det fra Pernille Harder.

Samme toner strømmede ud af Lars Søndergaard.

- Det var fuldt fortjent, og det havde været helt vildt, hvis vi ikke havde vundet den kamp.

Han erkendte, at røvfulden mod Tyskland havde gjort noget ved selvforståelsen hos landsholdsspillerne, og derfor var han en lettet mand efter sejren.

- Det var en utrolig svær kamp. Vi vidste, vi skulle ind og vinde. Det var stærkt. Man kan godt falde, men det vigtige er, hvordan vi rejser os. Og jeg synes, vi rejste os i dag.