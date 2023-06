Harder med godt nyt inden VM

Efter et lille halvt års pause som følge af en slem muskelskade, der krævede operation, gjorde Pernille Harder for to måneder siden comeback for Chelsea.

Først med korte indhop og siden som starter, men endnu nåede hun ikke at få 90 minutter i en kamp, før sæsonen sluttede.

I de to sidste ligakampe rundede hun 70 minutter i begge, og hun er ikke bekymret for, om kroppen kan holde til at spille fuld tid under kampene ved VM, der begynder om en måned.

- Jeg har ikke fået 90 minutter endnu, men jeg var deroppe omkring, så jeg skal nok være klar til at kunne klare de sidste 10-12 minutter, siger angriberen, der denne sommer skifter til Bayern München.

Hun er netop nu samlet med landsholdet til nogle af de sidste forberedelser frem mod VM. Tiden skal holdet selvsagt bruge optimalt, men for Pernille Harder skal den næste måned også bruges til den sidste finpudsning af fysikken.

- Vi skal bygge op nu her den næste måneds tid inden VM, sådan at mine ben kan holde til 90 minutter i alle kampene. Det er vigtigt, når jeg har haft så langvarig en skade, at jeg bliver bygget stille og roligt op, lyder det fra Danmarks mest scorende landsholdsspiller nogensinde.

Pernille Harder (tv.) snakker med Karen Holmgaard under landsholdets træningslejr i Herning. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Nyder hvert øjeblik

Pernille Harder står noteret for 70 mål i 140 landskampe. Med andre ord har den 30-årige spiller efterhånden prøvet det meste på den internationale fodboldscene.

Hun har otte nationale mesterskaber på stribe på cv'et fra tre forskellige lande og otte pokaltitler i samme periode. Hun har også spillet EM-finale med Danmark.

Men den lange skadespause har sørget for, at Harder møder mere sulten end længe op til VM.

- Jeg glæder mig, hver gang jeg skal ud at træne, og hver gang jeg skal spille kamp. Jeg nyder hvert øjeblik ude på banen, siger Harder.

Og selv om hun naturligvis var ærgerlig over skaden, så kunne hun også godt mærke, at pusterummet fra et tæt kampprogram havde en positiv indvirkning.

- Jeg har kunnet arbejde med min krop. Og det har faktisk været utrolig dejligt. Også bare at kunne slappe mentalt lidt af og ikke hele tiden skulle ud at præstere, forklarer den kommende Bayern-spiller.

Danmark indleder VM i Australien 22. juli mod Kina. Dernæst venter England og Haiti i de to sidste gruppekampe.