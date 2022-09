Hareide afbryder pension og scorer nyt job

Åge Hareide var egentlig gået på pension, men det har den 68-årige norske fodboldtræner nu droppet.

Tirsdag er den tidligere landstræner for Danmark således blevet ansat i den svenske klub Malmö FF, hvor han også tidligere har haft tøjlerne.

Det oplyser Malmö FF, der er forsvarende svensk mester, på Twitter.

Da Åge Hareide i sommeren 2021 havde et halvt år tilbage af sin kontrakt i norske Rosenborg, fortalte han, at han havde til hensigt at afslutte trænerkarrieren ved det efterfølgende årsskifte.

Men hans tidligere arbejdsgiver har altså lokket ham ud af pensionen.

Malmö har fire danskere på lønningslisten. Med sin tjans som anfører er Anders Christiansen den mest profilerede. Derudover spiller Lasse Nielsen, Jonas Knudsen og Søren Rieks i klubben.

Klubben har ledt efter en træner, siden man afsluttede samarbejdet med Milos Milojevic i slutningen af juli.

Malmö er lige nu på syvendepladsen i den svenske liga med 11 point op til BK Häcken på førstepladsen. Allsvenskan følger kalenderåret.

Åge Hareide var også træner for Malmö FF fra 2014 til 2015 og førte klubben til et svensk mesterskab, inden han blev landstræner for Danmark i 2016.

Tidligere i karrieren har Åge Hareide været træner for Brøndby. Det var han fra 2000 til 2001, og i den tid lykkedes det ham at hente et dansk mesterskab til den københavnske vestegn.