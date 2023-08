Hattrickhelt kom i fokus: FCM smadrer Omonia med 5-1

FC Midtjylland er klar til playoffrunden i Conference League, hvor der venter to opgør mod polske Legia Warszawa.

Det står klart efter, at midtjyderne torsdag levede op til favoritværdigheden og hjemme slog Omonia fra Cypern med 5-1 efter blandt andet et hattrick af den portugisiske angriber Franculino.

Dermed sluttede det sammenlagt 5-2 mod cyprioterne, der i sidste uge vandt første opgør 1-0.

FCM dominerede kampen og blev hjulpet godt på vej, da en Omonia-spiller efter 25 minutter begik straffespark og fik et direkte rødt kort ved stillingen 0-0.

Sydkoreanske Cho Gue-Sung omsatte forsøget fra straffesparkspletten, og kort efter udlignede gæsternes ti mand, inden Franculino med to scoringer inden pausen tog presset af værterne.

Den 19-årige angriber fuldførte siden sit hattrick og står nu noteret for fire mål i to kampe for FCM, efter at han søndag debuterede med et afgørende mål i 2-1-sejren over Vejle i Superligaen.

Efter et nederlag på Cypern i første opgør skulle FCM jagte et resultat, og midtjyderne satte sig tungt på kampen fra start og sendte angreb efter angreb ned mod et lavtstående Omonia-hold.

Det massive FCM-tryk gav pote efter 25 minutter, da den velspillende kantspiller Aral Simsir fikst fandt midtbanespilleren Charles, der blev væltet af Omonia-anfører Ioannis Kousoulos.

Det blev takseret til et rødt kort til Kosoulos og straffespark til værterne, hvilket spydspidsen Cho Gue-Sung stensikkert omsatte til en midtjysk føring.

Føringen holdt blot fire minutter, da Omonias Andronikos Kakoullis udlignede til 1-1, efter at en lang dybdebold overrumplede FCM-defensiven.

Herefter fortsatte FCM med at være dominerende, og kort før pausen fik værterne ændret 1-1 til 3-1, da Franculino scorede to mål i de døende minutter af halvlegen.

Efter pausen faldt der mere ro på opgøret, da FCM havde et resultat, der ville sende dem videre, og Omonias 10 mand havde svært ved at true midtjydernes mål.

Efter 64 minutter udbyggede FCM føringen yderligere, da Franculino hamrede bolden i mål, og ti minutter før tid lukkede og slukkede midtbanespilleren Armin Gigovic med målet til 5-1.

FCM har hjemmebane mod Legia Warszawa i første opgør i playoffrunden om en uge. Polakkerne indløste billet til opgørene mod FCM med en dramatisk 5-3-sejr hos Austria Wien torsdag. Det rakte til en samlet 6-5-sejr.

Hvis FC Midtjylland slår polakkerne samlet, vil holdet for fjerde sæson i træk være klar til et europæisk gruppespil.