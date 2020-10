Hazard er klar til comeback for Madrid efter lang skadespause

Fodboldspilleren Eden Hazard kan være på vej tilbage på banen for Real Madrid efter mere end to måneder på sidelinjen med en skade.

Belgieren er således rejst med resten af holdet til Tyskland, hvor han kan få comeback, når det spanske mandskab tirsdag møder Borussia Mönchengladbach i Champions League.

Det siger Real Madrids træner, Zinedine Zidane, mandag på et pressemøde før kampen.

- Det er gode nyheder. Vi er alle glade for, at han er med os, og vi får at se, hvordan vi bruger ham i morgen (tirsdag, red.), siger Zidane.

29-årige Hazard var sidst på banen i Europas fornemmeste klubturnering 7. august, da Real Madrid i sidste sæson tabte til Manchester City i ottendedelsfinalen.

Her måtte Hazard udgå med en muskelskade i højre lår i det 83. minut, og han har ikke spillet siden.

Real Madrid skal tirsdag forsøge at rejse sig, efter at holdet onsdag i sidste uge tabte 2-3 hjemme til ukrainske Shakhtar Donetsk i Champions Leagues første gruppekamp.

I weekenden kom den spanske klub tilbage på sporet med en 3-1 sejr over Barcelona i El Clasico, og Zidane håber, at holdet kan tage den form med til Tyskland.

- Vi ønsker at spille, som vi gjorde i El Clasico og tage alle tre point. Vores indsats i El Clasico er lige præcis den form for præstation, vi har brug for at levere tirsdag, siger Real Madrid-træneren.