Hele Parken skal graves op

Græsbanen i Parken er blevet kritiseret og udskældt i det seneste års tid.

Det bliver der nu gjort noget ved, oplyser Parken Sport & Entertainment, selskabet bag fodboldklubben FC København.

Der bliver investeret et tocifret millionbeløb på at renovere banen. Det skriver FCK på sin hjemmeside.

- Med den største investering i kvaliteten af Parkens græstæppe siden ombygningen af Parken i 1992 vil en total renovering af hele undergrunden og græsset nu blive iværksat, lyder det på hjemmesiden.

Jordlagene under græsset skal udskiftes, og der skal etableres et nyt og tidssvarende dræningssystem, et mere moderne vandingssystem, et varmeanlæg med sensorer samt et nyt hybridgræstæppe.

Helt konkret graves der to meter ned i den nuværende undergrund i banen, hvor alt bliver fjernet, inden den nye konstruktion bygges op fra bunden.

Parken investerede i vinteren 2021 også et markant millionbeløb i nyt udstyr til vedligeholdelse af banen. Det har dog ikke haft den ønskede effekt.

FCK-sportsdirektør Peter Christiansen ser frem til at få en bedre bane, som vil gavne holdets spillestil.

- Kvaliteten af banen skal altid sikre, at vi kan levere det produkt, vi selv og andre forventer - nemlig en dominerende, boldbesiddende og dynamisk form for fodbold, siger Peter Christiansen.

Der er endnu ikke sat endelig dato på renoveringen af banen, men forventningen er at gøre det i den lange vinterpause i Superligaen på grund af VM i fodbold i november og december.

Allan Agerholm, formand i Parken, forklarer, at det har krævet omfattende analyser at nå frem til det kommende projekt.

- Det er et enormt arbejde, der tager flere måneder at færdiggøre. Så lang en pause har vi meget sjældent i Parken, og derfor er det oplagt at satse på vinterens lange superligapause.

- Men vi melder ud, når vi har truffet den endelige beslutning omkring timingen, siger Allan Agerholm.