Helt vildt mål i Messi-opvisning

Paris Saint-Germains superstjerner var i stødet, da holdet lørdag aften tog hul på sit titelforsvar i den franske Ligue 1.

Argentinske Lionel Messi lukkede ballet med et saksespark og bidrog i alt med to mål og en assist i 5-0-sejren hos Clermont, mens Neymar lavede et mål og tre assist.

Med sejren har PSG fået en yderst overbevisende start på sæsonen under den nye cheftræner, Christophe Galtier, som er kommet til fra Nice denne sommer.

For en uge siden vandt holdet den franske Super Cup-titel efter en 4-0-sejr over Nantes, hvor Neymar og Messi også scorede.

Lørdag blev kampen afgjort allerede i første halvleg. Efter ni minutter lavede Messi en assist, da han med kælen berøring lagde op til Neymars 1-0-kasse.

Godt midtvejs gennem halvlegen spillede de to stjerner et-to i en omstilling, og Neymar endte som assistmager til wingbacken Achraf Hakimis 2-0-træffer.

Det gjorde han også med et skarpt frisparksindlæg, da stopperen Marquinhos øgede til 3-0 kort inden pausen og ti minutter før tid til Messis 4-0-mål efter en ny hurtig og effektiv omstilling.

En håndfuld minutter senere smed midtbanespilleren Leandro Paredes bolden frem i feltet til Messi, og med ryggen mod målet saksede det 35-årige fænomen bolden i nettet via stolpen.

PSG har vundet otte af de seneste ti franske mesterskaber. I sidste sæson sluttede holdet med 15 point ned til Marseille på andenpladsen.

Ligue 1's premiererunde fortsætter søndag. Her kan landsholdskeeper Kasper Schmeichel få debut for Nice i udekampen mod oprykkeren Toulouse, der har danskerne Mikkel Desler og Rasmus Nicolaisen i sin trup. Kasper Dolberg sidder til gengæld uden med en skulderskade.