Historisk: Svenske kvinder forgyldt

Sveriges fodboldkvinder vil hver især blive belønnet med 578.000 svenske kroner (400.000 danske kroner) for at vinde det kommende EM.

Det meddeler Sveriges Fodboldforbund søndag på sin hjemmeside.

De 23 spillere er garanteret et grundbeløb på 261.000 svenske kroner (180.000 danske kroner) for at være udtaget til slutrunden i England, der begynder om halvanden uge.

Beløbet stiger i takt med, hvor langt det svenske landshold kommer ved EM.

Fodboldforbundet skriver, at hele det beløb, som forbundet står til at modtage fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i princippet bliver kanaliseret direkte videre til spillertruppen.

Med aftalen ønsker svensk fodbold at presse de internationale forbund, Uefa og Fifa (Det Internationale Fodboldforbund) til at skabe en mere ligelig fordeling for mænd og kvinder af fodboldøkonomien.

Aftalen er blevet forhandlet på plads med spillernes fagforening, også kaldet Spillerforeningen.

Allerede i december indførte Sveriges Fodboldforbund ligeløn på landsholdene for kvinder og mænd.

De danske kvinder deltager også ved EM i England. Af Dansk Boldspil-Unions (DBU) gældende aftale med spillerne fremgår det, at hver af de danske spillere modtager 10.000 kroner for at blive udtaget.

Herefter giver en plads i kvartfinalen 30.000 kroner per spiller, og lykkes det at vinde den, så vanker der yderligere 35.000 kroner.

En sejr i semifinalen udløser 40.000 kroner per spiller, mens der kommer 100.000 kroner oveni i tilfælde af en EM-triumf.

Sammenlagt kan hver af de danske spillere nå op på 225.000 kroner i tilfælde af en EM-titel.