Hjerteskærende foto: Her venter hund på forsvundet fodboldstjerne

Den argentinske fodboldspiller Emiliano Salas søster, Romina Sala, har delt et bevægende billede på sin facebook-profil, hvor man ser Emiliano Salas elskede hund Nala sidde og kigge ud af en åben dør mod en solnedgang.

Billedet er netop begyndt at sprede sig i medierne rundt omkring i verden. Det sørgmodige billede blev lagt ud på facebook den 2. februar. Det var dagen før, at et frivilligt eftersøgningshold fandt vraget af det fly, som den verdensberømte fodboldspiller forsvandt i den 21, januar, da privatflyet styrtede ned i havet i Den Engelske Kanal.

Romina Sala skriver følgende tekst til billedet: 'Nala venter også på dig'.

Siden flyet forsvandt i Den Engelske Kanal har søsteren, Romina Sala, samt resten af familien ventet desperat på at høre nyt omkring, hvordan Emiliano Sala pludselig forsvandt den 21. januar. Og med billedet fra i søndags signalerer Romina Emiliano tydeligt, at hunden Nala også har ventet på Emiliano.

På Emiliano Salas instagram er det også tydeligt, at han var tæt knyttet til hunden Nala. Han har nemlig lagt flere billeder ud, hvor han er sammen med sin elskede hund.

Kort før ulykken havde Emiliano Sala skiftet klub fra den franske klub Nantes til Cardiff City. Han havde derfor anbragt sin hund Nala i en hundekennel i den hektiske periode. Og da flyet styrtede ned den 21. januar, havde Emiliano Sala netop været i Frankrig for blandt andet at besøge sin hund, før han tog det private fly tilbage mod Cardiff sammen med piloten David Ibbotson.

Begge mænd døde formentlig i forbindelse med flystyrtet. I går blev det offentliggjort, at man har fundet et lig i flyet. Men det er endnu ikke fastslået, om det er liget af Emiliano Sala eller piloten David Ibbotson.

Efter næsten to ugers uvished fik fodboldspilleren Emiliano Salas familie den besked, de havde frygtet.

Faderen Horacio befinder sig hjemme i Argentina, mens flere familiemedlemmer er taget til Nantes for at følge den videre eftersøgning.