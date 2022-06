Hjulmand melder dansk stjerne tvivlsom

Det danske fodboldlandshold må muligvis klare sig uden midtbanemotoren Thomas Delaney mandag aften, når Østrig gæster Parken i Nations League i den sidste kamp inden spillernes sommerferie.

Delaney er hårdt mærket efter fredagens 0-1-nederlag til Kroatien, hvor han fik fuld spilletid på den centrale midtbane. Det siger landstræner Kasper Hjulmand efter et helbredstjek af spillerne lørdag morgen.

- Vi har lige kørt en lægeundersøgelse her til morgen, og der er formentlig et par stykker, som ikke er med mere.

- Delaney er tvivlsom.

- Efter træningen går vi lige det hele igennem, siger Hjulmand forud for holdets træning lørdag eftermiddag.

Jonas Wind og Joakim Mæhle meldes ligeledes tvivlsomme, men det ser lysere ud for duoen, siger landstræneren.

Mæhle rev skulderen af led sent i fredagens kamp.

- Vi skal lige have kigget på Mæhles skulder igen, men jeg tror, at den ser fin ud. Den var ikke så slem, så jeg forventer, at han er klar.

- Jonas Wind mærkede en lille smule, men vi regner med, at han være med mod Østrig, men vi ved det nok først senere, siger landstræneren.

Det står dog allerede klart, at Yussuf Poulsen ikke kommer til at spille mod Østrig. Han blev både skiftet ind og ud af fredagens kamp, fordi han pådrog sig en muskelskade efter kort tid på banen.

Af hensyn til den fysiske belastning af spillerne på et kritisk tidspunkt af sæsonen kommer landsholdets træning frem mod Østrig-kampen til at foregå i et lavt gear.

- Jeg kan love dig for, at vi skal træne med lav intensitet. Der er selvfølgelig spillere, der ikke har fået særlig meget spilletid, men bortset fra dem, så handler det kun om at få fyldt tanken op inden Østrig-kampen, siger Kasper Hjulmand.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kom med i Parkens kulisse - se alle billederne.