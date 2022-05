Holder klubber fra Ukraine og Hviderusland adskilt

Det vil på ubestemt tid ikke være muligt for klubber fra Ukraine og Hviderusland at blive sat sammen ved lodtrækninger til turneringer i regi af Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA).

Det meddeler UEFA fredag. Beslutningen er taget efter et møde i forbundets eksekutivkomité.

I kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine i slutningen af februar besluttede UEFA i marts, at ingen kampe skulle spilles i Hviderusland. Landet har huset nogle af de russiske soldater, der er i krig i Ukraine.

Nu er det så besluttet, at ukrainske og hviderussiske klubber ikke kan komme til at møde hinanden i kampe eller grupper, som der trækkes lod til.

- Dagens beslutning er taget for at sikre en problemfri afvikling af UEFAs turneringer, da sikkerheden for holdene, officials og andre deltagere ikke nødvendigvis kan garanteres på grund af den militære konflikt, lyder det på UEFAs hjemmeside.

UEFA har udelukket russiske klubber helt fra sine turneringer. En beslutning, som fire russiske klubber har appelleret til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).