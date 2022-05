Liverpool-angriberen Sadio Mane holder sin fremtid hemmelig indtil efter lørdagens finale mod Real Madrid i Champions League.

Den 30-årige senegaleser har været i Liverpool siden 2016 og har et år tilbage af sin kontrakt. Flere britiske medier har dog spekuleret i, at Mane overvejer at forlade den engelske klub.

- Jeg vil besvare spørgsmålet efter Champions League - om jeg bliver eller ej, siger Sadio Mane til Sky Sports.

- Lige nu ønsker jeg at være fuldt fokuseret på Champions League og vinde turneringen, hvilket er det klart vigtigste for mig og Liverpool-fansene.

- Det er det bedste svar, jeg kan give før finalen. Men kom tilbage til mig på lørdag, og jeg vil give jer det svar, som I gerne vil høre. Det vil være specielt. Jeg vil give jer alle, hvad I gerne vil høre til den tid, siger han.

Med 16 ligascoringer i Premier League blev Sadio Mane den femtemest scorende i England i denne sæson. Topscorer blev angrebsmakkeren Mohamed Salah med 23 mål.

Salah har frem mod opgøret mod Real Madrid tilkendegivet, at han også spiller i Liverpool i næste sæson.

Lørdagens finale i Paris er en gentagelse af 2018-finalen i Kijev, hvor Real Madrid slog Liverpool 3-1. Dengang udlignede Sadio Mane undervejs for englænderne til 1-1.

Senegaleseren mener dog, at meget har ændret sig siden dengang.

- Jeg tror, at vi alle har glemt, hvad der skete i 2018. Real Madrid var helt sikkert det bedste hold og fortjente sejren. Men det her bliver en anden kamp, siger Mane.

Der er kampstart lørdag klokken 21.00 i Frankrigs hovedstad.

