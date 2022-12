Hollandsk kaptajn er kritisk trods VM-avancement

Statistikkerne fortæller historien om en lige kamp med en lille overvægt til USA på de fleste parametre.

Men Holland var klart bedst på det allervigtigste: antal scorede mål.

Derfor vandt Virgil van Dijk og Holland 3-1 og er klar til kvartfinalerne ved VM i fodbold. Forsvarsklippen vil dog se bedre spil efter et gruppespil, der også var af blandet kvalitet.

- Præstationen var bedre, men vi er kritiske. Jeg tror, alle i Holland er kritiske, for vi kan virkelig spille god fodbold. Og det vil vi gerne vise, siger van Dijk efter sejren over Holland ifølge Reuters.

Landstræner Louis van Gaal talte med store bogstaver i pausen.

- Selv om vi var foran, var jeg meget kritisk i min analyse over for spillerne i pausen. Vi scorede fantastiske mål, men vi led meget og smed bolden væk mange gange, og det er ikke acceptabelt ved en VM-slutrunde mod tophold.

- Anden halvleg var meget bedre, og overordnet set giver sejren os en utrolig selvtillid, siger van Gaal.

USA havde størst boldbesiddelse og flest afslutninger, men kvaliteten matchede ikke Hollands.

- Når man spiller mod et hold med så meget kvalitet og giver dem tre-fire chancer, så scorer de på tre-fire af dem, konstaterer USA's anfører, Tyler Adams, over for ESPN.

Midtbanespilleren er dog samlet set tilfreds, selv om det nu tre gange af tre mulige er blevet til exit i ottendedelsfinaler for USA siden 2010.

- Jeg er super stolt af drengene. Vi har vist, at vi kunne være med hos nogle af de bedste hold og spillere i verden, og det er en stor fremgang for fodbolden i USA, siger Adams.

USA er vært for VM i 2026 sammen med Canada og Mexico, og derfor arbejder man også langsigtet i trænerstaben.

- Vi stillede med den yngste opstilling ved VM fire runder i træk, men spillede alligevel, som vi gjorde, så der er grund til at være optimistisk i den amerikanske offentlighed, siger landstræner Gregg Berhalter.

Ifølge det amerikanske fodboldforbund har USA fire af de fem yngste startopstillinger ved VM hidtil.

Opstillingen mod Iran i tredje runde af gruppespillet havde en gennemsnitsalder på 24 år og 321 dage og har været yngst.

Mod Holland var den næstyngst, mens Spaniens startellever mod Japan presser sig ind på tredjepladsen foran USA's mod henholdsvis Wales og England.