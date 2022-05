Hollandsk oprykningsfinale endte i kaos

Rundt om i Europa har glade fans i løbet af den sidste måneds tid stormet banen, når deres hold har vundet vigtige opgør.

Søndag aften var det dog ikke lykkelige omstændigheder, som fik fans til at storme banen.

De to hollandske 2. divisionsklubber ADO Den Haag og Excelsior spillede oprykningsfinale, og da kampen var afgjort på straffespark, gik det helt amok.

Hjemmeholdet ADO Den Haag tabte, og det var holdets fans tydeligvis ikke tilfredse med.

Talrige Den Haag-tilhængere stormede banen og løb direkte ned mod udebaneafsnittet, hvor et par hundrede Excelsior-fans stadig opholdt sig.

Uden skyggen af politi til stede, var der fri adgang for de aggressive fans, som begyndte at kaste hjørneflag og tændte romerlys mod udeholdets fans.

Det er uvist, om nogen er kommet til skade under optøjerne, ligesom det er uvist, om politiet nogensinde dukkede op til urolighederne, som du kan se i videoen herover.

Problematisk sæson for Den Haag

Denne sæson har været en prøvelse for ADO Den Haags fans.

I oktober 2021 var klubben tæt på at gå konkurs, men fik så meget styr på det, at de kunne 'nøjes' med at få fratrukket 6 point på grund af finansielle problemer.

Klubben, som rykkede ned før den netop overståede sæson, havde håbet på en hurtig tilbagevenden til det fineste hollandske selskab, men må nu blive endnu en sæson i den næstbedste række.

Tidligere har Niels-Christian Holmstrøm og Mathias Gehrt blandt andre repræsenteret klubben.