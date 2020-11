Hollywoodskuespillere overtager fodboldklub

Skuespillerne Ryan Reynolds og Rob McElhenney har overtaget den walisiske fodboldklub Wrexham AFC.

Det skriver BBC Sport.

Klubben, der spiller i den femtebedste engelske række, modtog en henvendelse fra 'interesserede investorer' for flere måneder siden.

Det viste sig at være Ryan Reynolds, der blandt andet er kendt for sin hovedrolle i filmen 'Deadpool', og Rob McElhenney, der står bag TV-serien 'It's Always Sunny in Philadelphia'.

For at få grønt lys skulle klubbens fangruppe, der siden 2011 har ejet klubben, stemme om, hvorvidt de ville lade investorerne overtage klubben, skriver BBC.

Det endte 98 procent af klubbens mere end 2000 ejere med at gøre.

Ifølge BBC har de to Hollywoodstjerner lovet af smide to millioner pund i klubben med det samme, da den i en længere periode har haft økonomiske problemer.

Klubben er den tredjeældste i verden, og blev grundlagt i 1864. I en videopræsentation til fansene og ejerne af klubben fortalte Reynolds, at han vil tage klubben til højder.

- Vi vil have, at Wrexham skal have international succes, sagde han.

Mange har været overrasket over Hollywoodstjernernes interesse. Det samme gælder for klubbens spillere.

Klubbens kaptajn, Shaun Pearson, sagde i et interview med BBC, at ingen af spillerne kunne forstå, at Reynolds og McElhenney var de interesserede investorer.

Ingen af skuespillerne har noget forhold til fodboldklubben. Derfor kan man undre sig over, at valget faldt på en walisisk klub fra den femtebedste engelske fodboldrække.

Det er da også uklart, hvorfor valget faldt på Wrexham, men ifølge BBC har en af de største motivationer været, at de to Hollywoodstjerner har planer om at lave en dokumentar om klubben.

Mediet skriver desuden, at hvis dokumentaren kommer på Netflix, så betaler streamingtjenesten så mange penge for dokumentarer, at det potentielt kan gøre klubben profitabel.

Der mangler efter sigende kun få detaljer, inden de to skuespillere kan kalde sig klubejere. Der skulle dog blot være tale om formaliteter.