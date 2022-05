Horsens og Lyngby sikrer sig oprykning

Efter kun en enkelt sæson på næsthøjeste niveau er fodboldklubberne AC Horsens og Lyngby atter at finde i 3F Superligaen, når næste sæson indledes efter sommerferien.

For Horsens kom oprykningen i hus på baggrund af et flot forår, hvor østjyderne har hentet 23 point ud af 27 mulige og været ubesejret i oprykningsspillet.

Mandag aften var ingen undtagelse for succesen, hvor to scoringer midt i første halvleg grundlagde en stensikker sejr for Horsens.

I sidste runde af 1. division skal Horsens i aktion mod Hvidovre, mens FC Fredericia møder Lyngby, der også sikrede sig oprykning mandag.

Lyngby var Nykøbing overlegne i deres kamp i de fleste af spillets facetter på Lollands Bank Park og havde længe kurs mod sejren, men til allersidst slog et ellers haltende hjemmehold tilbage og fik uafgjort.

Gæsterne fra hovedstaden tog teten med bolden og dominerede kampen med stor bevægelighed og hurtigt kombinationsspil.

Nykøbing havde særligt på kanterne svært ved at dæmme op for Lyngby, som kampen igennem brød igennem på ydersiden og slog et hav af indlæg.

Generelt skabte Lyngby en masse chancer og havde med en smule mere skarphed foran kassen vundet stort.

Midtbanespilleren Rasmus Thellufsen viste vejen for Lyngby allerede i det 16. minut, hvor han sparkede et indlæg fra højre side i mål til 1-0.

Artiklen fortsætter under billedet..

Trods et hav af muligheder fik Lyngby aldrig lukket kampen med yderligere en scoring, og det blev dyrt til allersidst, hvor Mathias Kristensen stangede bolden i mål til 1-1.

Angriberen blev tidligere mandag kåret til årets profil i 1. division og fejrede det altså med mål.

Fordi FC Helsingør samtidig tabte til 0-2 til Hvidovre, var uafgjort nok for Lyngby, så de mange medrejsende fans i kongeblåt kunne fejre klubbens tilbagevenden til Superligaen i næstsidste spillerunde af oprykningsspillet.

FC Helsingør havde længe kurs mod oprykning, men er gået helt i stå i slutningen af sæsonen, så Lyngby og AC Horsens altså kan juble i stedet.