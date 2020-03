Horsens og Randers beskytter spillere mod virus i pokalkampe

Fans skal se langt efter autografer fra og selfies med spillere og trænere i torsdagens to pokalkvartfinaler.

De to hjemmehold, AC Horsens og Randers FC, skriver begge på deres hjemmesider, at der bliver taget forholdsregler, efter at Superligaen torsdag blev ramt af coronavirus.

- AC Horsens har valgt at tage forholdsregler i forhold til coronavirus, og derfor bliver der ikke spillerbesøg i fanklubben eller i ACHibalds Corner før og efter kampen.

- Spillere, trænere og ledere afholder sig fra kontakt med andre end kampens aktører, og derfor vil der ikke være håndtryk, highfives og autografskrivning til fans, står der på Horsens hjemmeside.

Klubben opfordrer desuden tilskuere til ikke at møde op på stadion, hvis de har befundet sig i et af risikoområderne eller har været i kontakt med en smittet person.

Horsens tager torsdag aften klokken 20 imod Silkeborg.

Allerede 17.45 har Randers besøg af Sønderjyske, og her skal tilskuerne heller ikke forvente kontakt med spillerne.

- For Randers FC’s vedkommende betyder det, at spillerne til pokalkvartfinalen mod Sønderjyske ikke vil komme i direkte kontakt med sponsorer og tilskuere som vanligt, står der på klubbens hjemmeside.

Torsdag meddelte Brøndby, at den tidligere spiller i klubben Thomas Kahlenberg er smittet med coronavirus. Det har medført, at 13 personer i klubbens organisation er sendt i karantæne.

Det er blandt andet administrerende direktør Ole Palmå, den skadede forsvarsspiller Joel Kabongo og assistenttræner Martin Retov.

Ingen af dem er konstateret smittet på nuværende tidspunkt.

Tre Lyngby-spillere, Patrick Da Silva, Kasper Jørgensen og Martin Ørnskov, er ligeledes i karantæne. Ingen af dem viser tegn på at være smittede, skriver Lyngby på sin hjemmeside.