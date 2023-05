Horsens smed det hele mod OB

AC Horsens rykker tættere og tættere på nedrykning fra Superligaen til 1. division.

Fredag aften var østjyderne ellers foran på udebane mod OB, men fynboerne vendte det hele på hovedet og vandt 2-1.

Det betyder, at AC Horsens fortsat har 27 point lige under nedrykningsstregen. AaB har også 27 point, men en bedre målscore, og nordjyderne ligger dermed lige over nedrykningsstregen med en kamp i hånden.

Hvis AaB slår Lyngby Boldklub mandag, ser det for alvor sort ud for AC Horsens. I det tilfælde har AC Horsens tre point op til overlevelse og en dårligere målscore end AaB før sidste runde, hvor østjyderne møder Lyngby.

Hvis Lyngby slår AaB, har både AaB, AC Horsens og Lyngby 27 point før sidste spillerunde.

OB holder med sejren liv i målet om syvendepladsen, da fynboerne nu kun er et point fra FC Midtjylland, som dog kan sikre sig pladsen med en sejr i Silkeborg mandag.

I indledningen af fredagens opgør var det ikke til at se, at Horsens spillede for livet i Superligaen.

Særligt pasningsspillet hang ikke sammen. Spillet var præget af mange dårlige afleveringer fra begge hold. Det betød, at de store chancer lod vente på sig.

OB dominerede spillet, men manglede skarpheden i de afgørende øjeblikke.

Efter en halv times spil begyndte OB at omsætte spilovertaget til chancer. Først et skud på overliggeren og kort efter afslutninger i sidenettet, men det forblev lige ved og næsten.

Ti minutter inde i anden halvleg fik Horsens brudt dødvandet, da Magnus Jensen sendte bolden i netmaskerne fra en position midt i feltet.

Herefter pressede OB yderligere på i jagten på en udligning, og den kom ti minutter senere, da Emmanuel Sabbi scorede på straffespark.

Sabbi blev kort efter dobbelt målscorer, da han sikrede OB sejren med sin scoring til 2-1.