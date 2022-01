Mads Fenger troede, han skulle fejre en flot kontrakt med Zulte Waregem, da hans agent Mads Bach Lund smed bomben: - Faktum er, at vi er blevet taget noget så grueligt et vis sted

På en fiskerestaurant i Aarhus tror Mads Fenger og kæresten, Malene, at de sammen med agenten Mads Bach Lund skal fejre den fireårige aftale, Fenger har indgået med belgiske Zulte Waregem.

Problemet er bare, at Zulte trods et bestået lægetjek og en - af Fenger - underskrevet kontrakt, har trukket sig.

De blev nemlig under lægetjekket overraskede over, at Mads Fenger ikke var 185, som angivet på Wikipedia, men 183 cm.

- I tror, I kommer her, fordi vi skal skåle i champagne og fejre en kontrakt i Belgien, genfortæller Bach Lund i podcasten 'Agenterne'.

- Og så kiggede jeg Mads og Malene i øjnene, og så sagde jeg: Det kommer ikke til at ske, for de har trukket sig.

Hvad fanden er det, du fortæller?

Mads Fenger og Malene begyndte at grine.

De var allerede begyndt at undersøge, hvor de skulle bo, og om de skulle til at lære noget fransk, inden de et halvt år senere efter planen skulle rykke til Waregem.

- Det grin varede jo nok i ti sekunder, og så bliver det til et lidt mere neutralt udtryk, og så hænger mundvigene lige pludselig.

- Mads kigger på mig og siger: 'Hvad fanden er det, du fortæller mig?'

- Og jeg siger jamen, jeg forstår godt, I tror det er en joke, men faktum er, at vi er blevet taget noget så grueligt et vis sted, lyder det fra Bach Lund.

Mads Fenger spillede 262 kampe i Randers FC-trøjen, inden han i 2017 drog videre i karrieren. Foto: Anders Brohus

Havde et alternativ klar

Mads Bach Lund og agentkollegaen Søren Jensen havde ikke villet inddrage Fenger i processen efter det beståede lægetjek, da de ikke anede, hvad i alverden det var, belgierne havde gang i.

- Vi har hele tiden villet vente, til vi vidste, hvad det var, der foregik.

Agenten var dog i mellemtiden gået i gang med at undersøge alternative muligheder, og det betød, at han allerede på fiskerestauranten havde en anden klub klar til Fenger.

- Nu går vi en tur, og så sidder I lige ti minutter, og så puster I lige ud, genfortæller Bach Lund.

- Det gode er, at vi har en rigtig god nyhed, når vi kommer tilbage, så lad være med at tro, at det her ikke bliver til noget.

Foto: Tariq Mikkel Khan

- Så kommer vi tilbage, og de siger: 'Jamen altså for helvede, mand, en god nyhed, den skal eddermame være god'.

Ringede op til Michelsen

Agenterne kom tilbage, tog telefonen og ringede op til Hammarbys cheftræner, Jakob Michelsen.

- Jakob, du skal forklare dem, hvorfor de skal tage til Hammarby.

Mads Bach Lund og Søren Jensen forklarede efter opkaldet Mads Fenger og kæresten om tilbuddet, Hammarby var kommet med, og slutteligt blev Mads nødt til lige at dobbelttjekke med agenterne:

- 'Er den så god nok den her gang?'

- Og som han sagde: 'Jeg tager ikke derop til et lægetjek, hvis de ikke ved, hvor høj jeg er.'

