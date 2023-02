Hylder fans efter Minteh-comeback

Yankuba Minteh har haft en turbulent start på forårssæsonen, men fredag aften gjorde han comeback efter en kort periode som sygemeldt.

Den 18-årige gambier startede inde, da OB ude tabte 2-4 til FC Nordsjælland, og her blev han før, under og efter kampen hyldet af de medrejsende fans fra OB.

OB-anfører Jeppe Tverskov bemærkede den flotte gestus, og han roste efter kampen OB-fansene.

- Jeg håber, at han er glad for det. Generelt har det været en uge med lidt meget virvar, men jeg håber, at vi som klub, trup og fans kan samle os omkring det. Jeg synes, at fansene tacklede det virkelig godt, og Yankuba virkede glad for det.

- Jo mere vi kan støtte ham, jo bedre er det, og så skal vi nok få ham i gang igen, siger Tverskov.

Yankuba Minteh er et af OB's stærkeste offensive kort. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

OB-træner Andreas Alm valgte at give den unge kantspiller lyncomeback. Svenskeren var tilfreds med indsatsen i en mentalt svær periode.

- Jeg hørte ikke hvert et ord i fansenes sange, men jeg ved, at de har støttet os både hjemme og ude, så jeg er ikke overrasket.

- Yankuba viste stor mental styrke ved at gå direkte ind og spille fra start. I første halvleg var han svær at stoppe, siger Alm.

OB-træner Andreas Alm værdsætter fansenes støtte til den unge gambier. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Minteh kom til OB i efteråret, og han gjorde hurtigt kometkarriere i Odense med to mål og tre oplæg i syv kampe.

Derfor har det ifølge Tverskov også stor betydning at få Minteh tilbage på holdet.

- Jeg fornærmer nok ingen af vores offensive spillere, når jeg siger, at han jo er lidt af et es for os i det offensive spil. På syv-otte kampe brændte han jo igennem i Superligaen, så vi håber, at han kommer i fuld vigør igen, siger Tverskov.

Minteh blev vraget til forårspremieren, fordi han havde forbrudt sig mod OB’s interne regler. Efterfølgende blev han udsat for en hetz både online og på gaden, og efterfølgende var han kortvarigt sygemeldt hos OB.