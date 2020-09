Hyrer eks-FCK'er før FCK-møde

Det bliver en tidligere FC København-træner, som skal forsøge at ødelægge københavnernes europæiske drømme i denne sæson.

Fredag formiddag er Roland Nilsson således præsenteret som ny cheftræner for IFK Göteborg på et pressemøde. Hans kontrakt løber til udgangen af 2022.

Dermed kommer han til at stå på svenskernes sidelinje torsdag, når den kriseramte klub tager imod FC København i kvalifikationen til Europa League.

Roland Nilsson var cheftræner i FCK i efteråret 2011. Han overtog jobbet fra Ståle Solbakken, som var taget til FC Köln. Nilsson nåede dog kun et halvt år i spidsen for FCK, inden han blev fyret af daværende FCK-sportsdirektør Carsten V. Jensen, som selv overtog cheftrænerjobbet i resten af sæsonen.

Roland Nilsson efterlod FCK på førstepladsen, men efter hans fyring blev FCK indhentet af FC Nordsjælland og måtte nøjes med sølv.

I modsætning til tidligere sæsoner spilles der kun én kamp i hver kvalifikationsrunde i Europa League, og Roland Nilsson kan derfor sende FCK ud i et europæiske mørke med en hjemmesejr i Göteborg.

Københavnerne rejser dog til Sveriges næststørste by som favoritter. Det danske hold har stor europæisk erfaring og spillede Europa League-kvartfinale mod Manchester United for en måned siden.

De svenske pokalmestre er til gengæld ramt af en resultatmæssig krise. Klubben har ikke vundet i 14 ligakampe i træk og flirter alvorligt med nedrykningsstregen.

Som aktiv var Roland Nilsson anfører for det svenske landshold, som han repræsenterede 116 gange.

I tiden før ansættelsen i FCK nåede han at være træner for Coventry, GAIS og Malmö FF. Efter fyringen i Danmark har han været træner for forskellige svenske ungdomslandshold, senest U21-landsholdet.