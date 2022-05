I spil til stor hæder

Thomas Frank har sørget for, at Brentford overlever sin første sæson i Premier League efter sidste års oprykning, og det kan han nu blive hædret for.

Den danske træner er således nomineret som sæsonens manager i den engelske fodboldliga, oplyser Premier League på sin hjemmeside fredag.

Det er ikke hvem som helst, Thomas Frank dyster med. Manchester Citys Pep Guardiola og Liverpools Jürgen Klopp er således også nomineret.

Det samme er Eddie Howe, der knap midtvejs i sæsonen overtog Newcastle, og Patrick Vieira, der har ført Crystal Palace til en øjeblikkelig 11.-plads.

Foto: Lars Poulsen

I motivationen for at nominere Thomas Frank fremhæves især Brentfords sejre over flere af Premier Leagues store klubber.

- Danskeren har leveret en utrolig debutsæson i Premier League. Han har ført oprykkede Brentford til en 13.-plads, ligesom han har fået ros for sit holds strålende spillestil, som har hjulpet holdet til at slå Chelsea, West Ham, og Arsenal, lyder det på Premier Leagues hjemmeside.

Fodboldfans har mulighed for at stemme på deres favorit, og når stemmerne er talt op, bliver de lagt sammen med stemmerne fra et panel af fodboldeksperter.

Brentfords danskere har haft en forrygende sæson og har sikret sig overlevelse. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Thomas Frank blev cheftræner i Brentford i oktober 2018, da klubben lå i den næstbedste række.

Han fik en forfærdelig start og tabte otte ud af de første ti kampe, han stod i spidsen for. Men ledelsen i Brentford holdt fast, og i sommeren 2021 endte det altså med oprykning til Premier League efter en sejr over Swansea i den afgørende playoff-finale.

Allerede året forinden havde Brentford nået playoff-finalen, men tabte til Fulham.

