Imperiet smuldrer: Brandvarm landsholdsbomber smutter

Spillerflugten fortsætter fra Søren Lerby.

Landsholdslegenden har været blandt de mest toneangivende danske spilleragenter de seneste 25 år, men hans imperium er smuldret kraftigt på det seneste, hvor store navne i hobetal har forladt Essel Sports Management.

Væk er Thomas Vermaelen, Dries Mertens, Toby Alderweireld og Joachim Andersen.

Og porteføljen skrumper snart yderligere. Søren Lerby mister sin største profil om fire måneder.

Brandvarme Yussuf Poulsen forbereder et brud med Søren Lerbys agentfirma.

Den mest scorende dansker i en Bundesliga-sæson siden Ebbe Sand er parat til at vende Lerby ryggen, når spilleragenten Poul Erik Petersen om fire måneder kvitter sit samarbejde med Essel Sports Management.

- Jeg er godt klar over, at Poul Erik Petersen er i gang med at gå solo.

- Jeg har planer om at følge med ham. Poul Erik Petersen har været med mig på hele min rejse, siden jeg forlod Lyngby. Jeg stoler på ham, og det er naturligt, at jeg fortsætter mit samarbejde med ham, siger Yussuf Poulsen til Ekstra Bladet.

Yussuf Poulsen har arbejdet med Poul Erik Petersen siden tiden i Lyngby. Foto: Lars Poulsen

Dermed har Poul Erik Petersen udsigt til at lande en af de mest eftertragtede danske spillere på den internationale scene.

Poul Erik Petersen går solo efter en årrække i forskellige agentfirmaer. Yussuf Poulsen indgik i Lyngby-tiden agentaftale med Ivan Marko Benes, der gav Poul Erik Petersen ansvaret for at tage sig af Lyngby-talentet. Det var efterfølgende Poul Erik Petersen, der trak Yussuf Poulsen med over til Lerby, da han blev ansat der.

Søren Lerby har i en årrække præsenteret sig som Yussuf Poulsens agent, men realiteterne har været, at det primært har været Poul Erik Petersen, der har stået for samarbejdet.

På samme måde har Poul Erik Petersen også været en nøglefigur omkring Christian Nørgaard, og det åbne spørgsmål er nu, om Nørgaard også vender ryggen til Søren Lerby.

Yussuf Poulsen har netop forlænget sin aftale med RB Leipzig. Det betyder, at når den danske landsholdsspiller - sandsynligvis næste sommer - skal afprøve sine muligheder for at finde en ny destination, så skal Poul Erik Petersens evner stå sin store prøve.

Poul Erik Petersen er i bredere kredse nok bedst kendt for sit arbejde omkring Brøndbys ansættelse af Alexander Zorniger.

