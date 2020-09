Infantino ville fjerne anklager: Tabte med et brag

Der er ikke noget at komme efter. Jeg er helt uskyldig. Sådan har det lydt mange gange fra FIFA’s præsident, Gianni Infantino.

Han er under efterforskning i Schweiz for eventuelle kriminelle handlinger, men selv om han højlydt og ofte hævder, han er renere end Cæsars hustru, har han alligevel sendt sine folk i byen for at intimidere sagens anklager, Stefan Keller.

Infantinos forsvarsadvokat, David Zollinger, gik så langt som til at anmode myndighederne om at fjerne Keller og i stedet udpege en erfaren anklager.

’Det handler ikke om personen Keller og ikke om at forhindre processen. Men at være særlig anklager er et hverv, der kræver uddannelse og erfaring med mere komplekse sager’, sagde Zollinger til den schweiziske avis, Tages-Anzieger.

Men lige meget hjalp det. I onsdags udpegede det schweiziske parlament med 220 stemmer ud af 241 mulige 44-årige Stefan Keller som særlig anklager i sagen mod den tidligere statsanklager, Michael Lauber, Gianni Infantino og Infantinos barndomsven, Rinaldo Arnold, som også arbejder ved anklagemyndigheden.

Med valget af Stefan Keller har myndighederne valgt en person, som ikke hører til i de cirkler, som Lauber og Arnold har betrådt i mange år.

Lauber har siden 2015 haft ansvaret for at efterforske de mange skandalesager i FIFA, men han har ikke formået at føre en eneste for retten. Hvilket er en skandale i sig selv, og som har givet Schweiz et ry for at være en bananrepublik.

Når det er kommet så vidt som til en sag mod Infantino, Lauber og Arnold, skyldes det en række hemmelige møder mellem Infantino og Lauber tilbage i 2015 og 2016. Møder, som blev arrangeret af Arnold, og som der ikke findes referater fra. Møder som Infantino muligvis brugte til at sikre, at han ikke selv var under efterforskning.

Myndighederne har ønsket at gøre op bananrepublikprædikatet, og det er også i det lys, man skal se valget af Keller. Han er uplettet. Men det er absolut ikke en mand, Infantino bryder sig om, og det har man kunnet følge i de medier i Schweiz, som hylder FIFA-præsidenten.

Stefan Keller er hånligt blevet omtalt som ’deltidsdommeren’ fra Obwalden, som er hans hjemstavn. Der er blevet stillet spørgsmålstegn ved, om Keller overhovedet havde lov til at begynde sit job, inden han blev endelig udpeget ved afstemningen i parlamentet.

Han blev kritiseret for at være for flittig, og for at have sendt breve til Infantino i konvolutter fra militæret, hvor han tidligere arbejdede som anklager. Han havde dog streget militære anliggender over med en tuschpen.

Det var også i Infantino-lejrens øjne mistænkeligt, at flere af brevene var med tyske frimærker og tyske poststempler. Keller havde således tilladt sig at arbejde under sin ferie i Tyskland.

Men angrebene hjalp ikke en pind. Ikke alene blev Keller udpeget som særlig anklager, han fik også penge med. Et foreløbigt budget på 3,5 millioner kroner skal række til et stykke ind i 2021. Handsken er kastet, og nu har Keller alle de beføjelser, han kan ønske sig.

