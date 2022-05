Ingen sympati for Ukraine til landskamp

Langt de fleste pladser til VM i fodbold senere på året er for længst blevet fordelt, men en enkelt europæisk billet er fortsat på højkant.

På grund af den russiske invasion af Ukraine blev sidstnævntes playoffkamp mod Skotland udsat tidligere på året.

Onsdag mødes holdene så i Skotland i et opgør om at møde Wales i kvalifikationsfinalen, og her vil skotterne lægge deres sympati for den krigsramte nation til side for en stund.

- Vi forstår den situation, de befinder sig i, og har sympati for den, siger midtbanespilleren Callum McGregor ifølge Reuters.

- Man tænder for nyhederne hver dag, og så er der sket et eller andet. Det er en forfærdelig situation.

- Al snakken i optakten vil formentlig handle om det, men det er vigtigt, at vi er bevidste om den opgave, der er foran os. Når holdene går ind på banen, vil de være lige motiverede efter at gå videre.

- Vi må ikke tænke på andet, forklarer Celtic-spilleren.

Skotland kvalificerede sig til sidste års EM, der var skotternes første deltagelse ved en slutrunde siden 1998.

Netop 1998 var den seneste gang, holdet kvalificerede sig til et verdensmesterskab, og motivationen efter at komme til værtsnationen Qatar i år er stor, understreger Callum McGregor.

- Vi har ventet meget, meget lang tid på at få en chance for at vende tilbage til VM, så Ukraines motivation kan ikke være større end vores.

Wales vandt i marts sit opgør i playoffturneringen 2-1 over Østrig og gik dermed videre til kvalifikationsfinalen.

Den afgørende dyst mellem Wales og enten Skotland eller Ukraine afvikles på søndag i Cardiff.